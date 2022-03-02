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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-بالكامل-على-خيرسون-1059349380.html
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون
أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:09+0000
2022-03-02T07:41+0000
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وقالت الوزارة في بيانها: "خلال العملية العسكرية القوات المسلحة أصابت 1502 هدفا عسكريا، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 62 قاذفة صواريخ متعددة، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 طائرة مسيّرة دون طيار".أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدتي توكماك وفاسيلييفكا، بعد استسلام الجنود طواعية ورمي أسلحتهم.وأضافت: "سيعود العسكريون الأوكرانيون من مناطق توكماك وفاسيلييفكا إلى ديارهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.
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رصد عسكري, روسيا, العالم

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون

07:09 GMT 02.03.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 02.03.2022)
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أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون.
وقالت الوزارة في بيانها: "خلال العملية العسكرية القوات المسلحة أصابت 1502 هدفا عسكريا، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة في الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 62 قاذفة صواريخ متعددة، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 طائرة مسيّرة دون طيار".
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدتي توكماك وفاسيلييفكا، بعد استسلام الجنود طواعية ورمي أسلحتهم.
وأضافت: "سيعود العسكريون الأوكرانيون من مناطق توكماك وفاسيلييفكا إلى ديارهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:01 GMT
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