https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزير-الدفاع-العراق-يسعى-لتأسيس-مرحلة-جديدة-ببناء-قواته-المسلحة-1059357384.html
وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة
وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة
قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إن العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لبناء قدرات قواته المسلحة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:17+0000
2022-03-02T10:17+0000
2022-03-02T10:17+0000
العالم العربي
العراق
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وأشار عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع، اليوم الأربعاء، إلى أن "المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة من صناعاتها الحربية واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقا لتطوير المنظومة العسكرية". وأضاف الوزير العراقي أن هناك مساع لتطوير القدرات التسليحية العراقية بما يضاهي ما هو موجود في العالم. وأكد عناد أن "الأمن هو العنصر الاساسي لبناء البلد، إذ أن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار مما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220301/الجيش-العراقي-ينتشر-في-محطات-الوقود-لمساعدة-المواطنين-1059303592.html
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العالم العربي, العراق
وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة
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قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إن العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لبناء قدرات قواته المسلحة.
وأشار عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع، اليوم الأربعاء، إلى أن "المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة من صناعاتها الحربية واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقا لتطوير المنظومة العسكرية".
وأضاف الوزير العراقي أن هناك مساع لتطوير القدرات التسليحية العراقية بما يضاهي ما هو موجود في العالم.
وأكد عناد أن "الأمن هو العنصر الاساسي لبناء البلد، إذ أن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار مما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن".