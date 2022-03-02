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https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزير-الدفاع-العراق-يسعى-لتأسيس-مرحلة-جديدة-ببناء-قواته-المسلحة-1059357384.html
وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة
وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة
قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إن العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لبناء قدرات قواته المسلحة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T10:17+0000
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وأشار عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع، اليوم الأربعاء، إلى أن "المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة من صناعاتها الحربية واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقا لتطوير المنظومة العسكرية". وأضاف الوزير العراقي أن هناك مساع لتطوير القدرات التسليحية العراقية بما يضاهي ما هو موجود في العالم. وأكد عناد أن "الأمن هو العنصر الاساسي لبناء البلد، إذ أن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار مما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن".
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العالم العربي, العراق

وزير الدفاع: العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة ببناء قواته المسلحة

10:17 GMT 02.03.2022
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، إن العراق يسعى لتأسيس مرحلة جديدة لبناء قدرات قواته المسلحة.
وأشار عناد خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع، اليوم الأربعاء، إلى أن "المعرض يتيح الاطلاع على آخر إنتاجات الدولة المشاركة من صناعاتها الحربية واختيار ما يتناسب مع الخطط الموضوعة والمعدة مسبقا لتطوير المنظومة العسكرية".
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2022
الجيش العراقي ينتشر في محطات الوقود لمساعدة المواطنين
أمس, 07:52 GMT
وأضاف الوزير العراقي أن هناك مساع لتطوير القدرات التسليحية العراقية بما يضاهي ما هو موجود في العالم.
وأكد عناد أن "الأمن هو العنصر الاساسي لبناء البلد، إذ أن الاستقرار يفتح أبواب الاستثمار والبناء والإعمار مما ينتج عنه توفير فرص العمل لأبناء الوطن".
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