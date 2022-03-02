https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزير-المالية-الألماني-يعلن-أن-قنوات-الاتصال-مع-روسيا-باقية-بسبب-الغاز-1059361003.html
وزير المالية الألماني يعلن أن قنوات الاتصال مع روسيا باقية "بسبب الغاز"
وزير المالية الألماني يعلن أن قنوات الاتصال مع روسيا باقية "بسبب الغاز"
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، على الهواء مباشرة على قناة "إن 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الاحتفاظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T11:27+0000
2022-03-02T11:27+0000
2022-03-02T11:27+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف: "يتعلق الأمر بعزل روسيا قدر الإمكان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وفقط عدد قليل جدًا من القنوات اليدوية يجب أن تظل مفتوحة، حتى لا نعطي عذرًا لوقف إمدادات الغاز، وهذا من شأنه أن يضعفنا".وقال روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن "الوزارة ليس لديها أي معلومات تفيد بأن روسيا لا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد ناقلات الطاقة".وأردف سيفيرين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، ردا على طلب لتأكيد تقارير إعلامية بأن روسيا الاتحادية لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد المواد الخام: "حتى الآن ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد شحنات المواد الخام".وأوضح سيفيرين أيضًا أن "ألمانيا خصصت أموالًا للوسيط التجاري "Trading Hub Europe"، لشراء الغاز الطبيعي المسال لألمانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220302/بيسكوف-يؤكد-أن-الجدوى-الاقتصادية-تحتم-إطلاق-التيار-الشمالي-2-لنقل-الغاز-إلى-أوروبا--1059358484.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
وزير المالية الألماني يعلن أن قنوات الاتصال مع روسيا باقية "بسبب الغاز"
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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، على الهواء مباشرة على قناة "إن 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم الاحتفاظ بعدد قليل جدًا من قنوات الاتصال مع روسيا من أجل إجراءات تسديد فواتير الغاز".
وأضاف: "يتعلق الأمر بعزل روسيا قدر الإمكان سياسياً واقتصادياً ومالياً، وفقط عدد قليل جدًا من القنوات اليدوية يجب أن تظل مفتوحة، حتى لا نعطي عذرًا لوقف إمدادات الغاز، وهذا من شأنه أن يضعفنا".
وقال روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أن "الوزارة ليس لديها أي معلومات تفيد بأن روسيا
لا تفي بالتزاماتها التعاقدية لتوريد ناقلات الطاقة".
وأردف سيفيرين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، ردا على طلب لتأكيد تقارير إعلامية بأن روسيا الاتحادية لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد المواد الخام: "حتى الآن ليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا لا تفي بالتزاماتها بموجب عقود توريد شحنات المواد الخام".
وأوضح سيفيرين أيضًا أن "ألمانيا خصصت أموالًا للوسيط التجاري "Trading Hub Europe"، لشراء الغاز الطبيعي المسال لألمانيا".