https://arabic.sputniknews.com/20220302/وفد-إسرائيلي-يزور-تركيا-تمهيدا-لزيارة-هرتسوغ-إلى-أنقرة-1059379493.html

وفد إسرائيلي يزور تركيا تمهيدا لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة

وفد إسرائيلي يزور تركيا تمهيدا لزيارة هرتسوغ إلى أنقرة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأنه تمهيدا لزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، فإن تل أبيب قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى أنقرة. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T16:36+0000

2022-03-02T16:36+0000

2022-03-02T16:36+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المفترض أن يزور هرتسوغ تركيا، خلال الشهر الجاري، وهو ما دفع الخارجية الإسرائيلية إلى إرسال وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى أنقرة لهذا الشأن.فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن وفد بلادها الذي يزور العاصمة التركية، أنقرة، يضم ممثلين عن منزل الرئيس الإسرائيلي نفسه، ويرافقهم ممثلو السفارة في أنقرة.وكان الرئيس التركي رجب أردوغان، قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.وتابع: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".ومن المقرر أن يصل هرتسوغ إلى تركيا، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار، بدعوة رسمية من أردوغان، في وقت وصل وفد تركي رفيع المستوى، إلى تل أبيب، قبل أسبوعين، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال إلى إسرائيل للتنسيق لزيارة هرتسوغ.ونهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي أن نظيره الرئيس الإسرائيلي سيزور بلاده في المستقبل القريب. وبحسب أردوغان: "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".

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