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https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الروسية-توصي-بعدم-زيارة-الدول-التي-فرضت-عقوبات-ضد-روسيا-1059349507.html
وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا
وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا
أوصت وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، المواطنين الروس بعدم زيارة البلدان التي فرضت عقوبات وقيودا على روسيا، سواء بغرض السياحة أو العمل إذا أمكنهم... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T07:16+0000
2022-03-02T07:16+0000
روسيا
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وأفادت الوكالة في بيان، اليوم الأربعاء، بأن البقاء في هذه البلدان قد ينطوي على مخاطر، منها عدم استطاعتهم العودة بشكل آمن وفي الوقت المناسب لروسيا.وأضافت: "بالنسبة لرحلات الإجازة، توصي الوكالة باختيار البلدان المفتوحة للسفر لأغراض السياحة والتي لم تفرض أي قيود ضد روسيا".وأشارت إلى أنه "أصبح يتعذر على السياح الوصول إلى عدد من الوجهات حاليا، من بينها بعض بلدان أمريكا اللاتينية، بسبب قيود المجال الجوي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث يرتبط الطريق إليها بمخاطر متزايدة. مثل كوبا والدومينيكان والمكسيك وفنزويلا".ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى خيارات الدول الأجنبية المتاحة، يمكن قضاء العطلات أيضا في الوجهات المحلية التي أصبحت تتمتع بجودة عالية. وفي السياق أيضا، أوصت الوكالة منظمي الرحلات السياحية بوقف مبيعات الرحلات السياحة إلى البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا، وكذلك إلى منطقة البحر الكاريبي، لأن الطريق إليها يمر عبر المجال الجوي المغلق. أما بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالفعل مثل هذه الرحلات، تنصح الوكالة بتحديد وجهة بديلة بالتشاور مع شركة السياحة التي حجزوا من خلالها.كما ناشدت الوكالة السائحين بمتابعة آخر التطورات والمعلومات عبر وزارة الخارجية الروسية ووكالة السياحة الفيدرالية ووكالة النقل الجوي الفيدرالية حول التغيير في وضع الوجهات السياحية الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-قد-يحظر-رحلات-الطيران-الروسية-من-دخول-مجاله-الجوي-1059219046.html
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روسيا, العالم

وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا

07:16 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أوصت وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، المواطنين الروس بعدم زيارة البلدان التي فرضت عقوبات وقيودا على روسيا، سواء بغرض السياحة أو العمل إذا أمكنهم ذلك.
وأفادت الوكالة في بيان، اليوم الأربعاء، بأن البقاء في هذه البلدان قد ينطوي على مخاطر، منها عدم استطاعتهم العودة بشكل آمن وفي الوقت المناسب لروسيا.
وأضافت: "بالنسبة لرحلات الإجازة، توصي الوكالة باختيار البلدان المفتوحة للسفر لأغراض السياحة والتي لم تفرض أي قيود ضد روسيا".

وتابعت: "لذلك، فإن تركيا ومصر وتونس والإمارات والصين والهند وفيتنام وعددا من الدول الأخرى متاحة للروس".

وأشارت إلى أنه "أصبح يتعذر على السياح الوصول إلى عدد من الوجهات حاليا، من بينها بعض بلدان أمريكا اللاتينية، بسبب قيود المجال الجوي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث يرتبط الطريق إليها بمخاطر متزايدة. مثل كوبا والدومينيكان والمكسيك وفنزويلا".
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ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى خيارات الدول الأجنبية المتاحة، يمكن قضاء العطلات أيضا في الوجهات المحلية التي أصبحت تتمتع بجودة عالية.
وفي السياق أيضا، أوصت الوكالة منظمي الرحلات السياحية بوقف مبيعات الرحلات السياحة إلى البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا، وكذلك إلى منطقة البحر الكاريبي، لأن الطريق إليها يمر عبر المجال الجوي المغلق.
أما بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالفعل مثل هذه الرحلات، تنصح الوكالة بتحديد وجهة بديلة بالتشاور مع شركة السياحة التي حجزوا من خلالها.
كما ناشدت الوكالة السائحين بمتابعة آخر التطورات والمعلومات عبر وزارة الخارجية الروسية ووكالة السياحة الفيدرالية ووكالة النقل الجوي الفيدرالية حول التغيير في وضع الوجهات السياحية الحالية.
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