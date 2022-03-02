https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الروسية-توصي-بعدم-زيارة-الدول-التي-فرضت-عقوبات-ضد-روسيا-1059349507.html

وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا

وكالة السياحة الروسية توصي بعدم زيارة الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا

أوصت وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، المواطنين الروس بعدم زيارة البلدان التي فرضت عقوبات وقيودا على روسيا، سواء بغرض السياحة أو العمل إذا أمكنهم... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T07:16+0000

2022-03-02T07:16+0000

2022-03-02T07:16+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050214723_64:0:3705:2048_1920x0_80_0_0_00511a134eaa0cf5764418c02ca3e779.jpg

وأفادت الوكالة في بيان، اليوم الأربعاء، بأن البقاء في هذه البلدان قد ينطوي على مخاطر، منها عدم استطاعتهم العودة بشكل آمن وفي الوقت المناسب لروسيا.وأضافت: "بالنسبة لرحلات الإجازة، توصي الوكالة باختيار البلدان المفتوحة للسفر لأغراض السياحة والتي لم تفرض أي قيود ضد روسيا".وأشارت إلى أنه "أصبح يتعذر على السياح الوصول إلى عدد من الوجهات حاليا، من بينها بعض بلدان أمريكا اللاتينية، بسبب قيود المجال الجوي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث يرتبط الطريق إليها بمخاطر متزايدة. مثل كوبا والدومينيكان والمكسيك وفنزويلا".ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى خيارات الدول الأجنبية المتاحة، يمكن قضاء العطلات أيضا في الوجهات المحلية التي أصبحت تتمتع بجودة عالية. وفي السياق أيضا، أوصت الوكالة منظمي الرحلات السياحية بوقف مبيعات الرحلات السياحة إلى البلدان التي فرضت عقوبات ضد روسيا، وكذلك إلى منطقة البحر الكاريبي، لأن الطريق إليها يمر عبر المجال الجوي المغلق. أما بالنسبة للسائحين الذين حجزوا بالفعل مثل هذه الرحلات، تنصح الوكالة بتحديد وجهة بديلة بالتشاور مع شركة السياحة التي حجزوا من خلالها.كما ناشدت الوكالة السائحين بمتابعة آخر التطورات والمعلومات عبر وزارة الخارجية الروسية ووكالة السياحة الفيدرالية ووكالة النقل الجوي الفيدرالية حول التغيير في وضع الوجهات السياحية الحالية.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/الاتحاد-الأوروبي-قد-يحظر-رحلات-الطيران-الروسية-من-دخول-مجاله-الجوي-1059219046.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم