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https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الفيدرالية-تؤكد-أن-تركيا-ومصر-وتونس-ينتظرون-السياح-الروس-1059355304.html
وكالة السياحة الفيدرالية تؤكد أن تركيا ومصر وتونس ينتظرون السياح الروس
وكالة السياحة الفيدرالية تؤكد أن تركيا ومصر وتونس ينتظرون السياح الروس
أكدت تركيا ومصر وتونس أنها في انتظار السياح الروس وأنها مهتمة بزيادة تدفق السياح من روسيا الاتحادية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة السياحة الفيدرالية "روس... 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T09:36+0000
2022-03-02T09:36+0000
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وقالت: "في اليوم السابق، تحدثت رئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة، زارينا دوغوزوفا، مع وزير السياحة في الجمهورية التونسية، محمد معز بلحسن، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو زيادة تطوير الاتصالات السياحية بين البلدين. وأكد محمد معز بلحسن أن السلطات التونسية لا تعتزم فرض أي قيود على روسيا وأبدت اهتمامها بزيادة التدفق السياحي الروسي".وأضافت "روس توريزم" أن دوغوزوفا أجرت محادثات مع وزيري السياحة في مصر وتركيا - خالد اليناني ومحمد إرسوي، اللذين أكدا أيضًا أنه لا توجد قيود على السياح الروس وأن الطرفين مهتمان بالتعاون.وقالت أيضا: "من المهم جدًا أن الزملاء أعربوا عن دعمهم، وانفتاحهم على التعاون، وستظل الوجهات الثلاثة الأكثر شعبية متاحة للترفيه عن مواطنينا، وسيواصل شركاؤنا توفير ظروف آمنة ومريحة لإقامة السائحين الروس".
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روسيا, أخبار تونس اليوم, مصر, أخبار تركيا اليوم

وكالة السياحة الفيدرالية تؤكد أن تركيا ومصر وتونس ينتظرون السياح الروس

09:36 GMT 02.03.2022
© Sputnik . Ahmed Mahmoud / الذهاب إلى بنك الصورسياح على شواطئ الغردقة، مصر
سياح على شواطئ الغردقة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© Sputnik . Ahmed Mahmoud
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أكدت تركيا ومصر وتونس أنها في انتظار السياح الروس وأنها مهتمة بزيادة تدفق السياح من روسيا الاتحادية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوكالة السياحة الفيدرالية "روس توريزم" للصحفيين.
وقالت: "في اليوم السابق، تحدثت رئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة، زارينا دوغوزوفا، مع وزير السياحة في الجمهورية التونسية، محمد معز بلحسن، وكان الموضوع الرئيسي للمحادثات هو زيادة تطوير الاتصالات السياحية بين البلدين. وأكد محمد معز بلحسن أن السلطات التونسية لا تعتزم فرض أي قيود على روسيا وأبدت اهتمامها بزيادة التدفق السياحي الروسي".
وأضافت "روس توريزم" أن دوغوزوفا أجرت محادثات مع وزيري السياحة في مصر وتركيا - خالد اليناني ومحمد إرسوي، اللذين أكدا أيضًا أنه لا توجد قيود على السياح الروس وأن الطرفين مهتمان بالتعاون.
وقالت أيضا: "من المهم جدًا أن الزملاء أعربوا عن دعمهم، وانفتاحهم على التعاون، وستظل الوجهات الثلاثة الأكثر شعبية متاحة للترفيه عن مواطنينا، وسيواصل شركاؤنا توفير ظروف آمنة ومريحة لإقامة السائحين الروس".
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