https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-الصناعة-النووية-الأمريكية-تطالب-البيت-الأبيض-باستبعاد-اليورانيوم-الروسي-من-العقوبات-1059347534.html

وكالة: الصناعة النووية الأمريكية تطالب البيت الأبيض باستبعاد اليورانيوم الروسي من العقوبات

وكالة: الصناعة النووية الأمريكية تطالب البيت الأبيض باستبعاد اليورانيوم الروسي من العقوبات

ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصناعة النووية الأمريكية تحاول التأثير على السلطات الأمريكية حتى لا تفرض عقوبات على إمدادات اليورانيوم من روسيا على خلفية الوضع... 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T06:31+0000

2022-03-02T06:31+0000

2022-03-02T06:31+0000

العالم

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأت الدول الغربية عقوبات جديدة ضد روسيا. وهكذا، وقع "في تي بي" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"بنك أوتكريتيه" تحت قيود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي تتضمن حظر الأصول، وحظر المعاملات بعملاتها والعمل مع أي أطراف مقابلة من هذه البلدان. وفُرضت عقوبات أخرى على "سبيربنك"، واضطرت المؤسسات المالية الأمريكية إلى إغلاق حسابات مراسليها والبدء في رفض أي تحويلات تتعلق به.بالإضافة إلى ذلك، فُرضت قيود على روسيا بشأن اجتذاب الشركات والبنوك الروسية للديون ورؤوس الأموال. على وجه الخصوص، يُحظر على المستثمرين الأمريكيين شراء سندات جديدة ذات أجل استحقاق يزيد عن 14 يومًا وأسهم كل من "سبيربنك" و"غاوبروم بنك" و "روسيلخوزبنك" و"ألفا بنك" و"موسكو كريديت بنك".تضغط شركات الطاقة النووية، بما في ذلكDuke Energy Corp و Exelon Corp، لإبقاء اليورانيوم خارج العقوبات المحتملة في المستقبل، وفقًا لمصادر الوكالة.قال المعهد الوطني الأمريكي للطاقة(NEI)، الذي يوحد شركات الطاقة في الصناعة النووية، إنه يدعم تنويع إمدادات اليورانيوم، حسبما كتبت الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي لا تقوم الولايات المتحدة بتعدين ومعالجة اليورانيوم الخاص بها، على الرغم من أن عددًا من الشركات قد أبدت استعدادها لاستئناف التعدين.قال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف إن روسيا كانت تستعد بشكل منهجي لفترة طويلة جدًا للعقوبات المحتملة، بما في ذلك أشد العقوبات التي تواجهها روسيا الآن، وسيتم بناء ردود روسيا بشكل أساسي من وجهة نظر النفعية ومصالح روسيا.

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العالم, روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا