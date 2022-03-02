https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-الطاقة-الذرية-لا-نتوقع-تعرض-المنشآت-النووية-في-أوكرانيا-لأي-هجوم-1059370575.html
وكالة الطاقة الذرية: لا نتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم
وكالة الطاقة الذرية: لا نتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن الوكالة لا تتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:55+0000
2022-03-02T13:55+0000
2022-03-02T13:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073210_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0d788747503d8e6ea73e9426f935a92d.jpg
وقال غروسي في مؤتمر صحفي، إن الوكالة تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية في أوكرانيا لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية هناك.وأضاف "نعلم أن الدول ستحترم قرارات المنظمة حيث اتفقنا على عدم تهديدات المنشآت النووية مطلقا، والجانب الروسي أكد أنه ليس لديه نية لفعل ذلك".ولفت غروسي إلى أن الوكالة تتخذ عددا من الإجراءات لتقديم المساعدة وضمان سلامة المرافق والمنشآت النووية في أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية.ونشرت الوزارة مقاطع فيديو، تظهر قيام الجنود الروس بتأمين المحطة وحمايتها وتنفيذ عمليات بحث عن ألغام أو أي تهديد من شأنه أن يهدد سلامة المحطة، حيث يتم حراسة المحطة بالاشتراك مع جنود من الحرس الوطني الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073210_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f27147285753c8ef6f7162981b11aba8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
وكالة الطاقة الذرية: لا نتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم
تابعنا عبر
صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن الوكالة لا تتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي، إن الوكالة تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية في أوكرانيا
لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية هناك.
وأضاف أن الوكالة لا تتوقع تعرض المنشآت النووية لأي هجوم.
وأضاف "نعلم أن الدول ستحترم قرارات المنظمة حيث اتفقنا على عدم تهديدات المنشآت النووية مطلقا، والجانب الروسي أكد أنه ليس لديه نية لفعل ذلك".
ولفت غروسي إلى أن الوكالة تتخذ عددا من الإجراءات لتقديم المساعدة وضمان سلامة المرافق والمنشآت النووية في أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبل
" للطاقة النووية.
ونشرت الوزارة مقاطع فيديو، تظهر قيام الجنود الروس بتأمين المحطة وحمايتها
وتنفيذ عمليات بحث عن ألغام أو أي تهديد من شأنه أن يهدد سلامة المحطة، حيث يتم حراسة المحطة بالاشتراك مع جنود من الحرس الوطني الأوكراني.