https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-صور-تكشف-فشل-إيران-في-إطلاق-صاروخ-يحمل-قمرا-صناعيا-1059347649.html

وكالة: صور تكشف فشل إيران في إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

وكالة: صور تكشف فشل إيران في إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا

كشفت صور أقمار صناعية عن فشل إيران في إطلاق صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا في الأيام الماضية. 02.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-02T06:34+0000

2022-03-02T06:34+0000

2022-03-02T06:34+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058322409_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_ffa020ee4d336df0297694a097dd80cb.png

وحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أظهرت الصور علامات على حريق عند منصة الإطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية، يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يبدو أن "منصة صاروخية مثبتة محترقة ومتضررة، وتحيط بها السيارات". وتشير الصور إلى أن محاولة الإطلاق حدثت في وقت ما بعد يوم الجمعة الماضي.ونقلت الوكالة عن الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، جيفري لويس، قوله إن "الصاروخ يبدو أنه كان مركبة إطلاق قمر صناعي إيراني ولم يتضح بعد سبب الانفجار"، مضيفا: "يبدو أن الأمر قد توقف وكأن شيئًا ما قد انفجر".وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أخيرا، عن "إعداد خطة لبناء قاعدة فضائية جديدة جنوب شرقي البلاد لإطلاق الأقمار الصناعية".وقال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة جابهار الحرة، نصر الله إبراهيمي، خلال لقائه برئيس منظمة الفضاء الإيراني: "إن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء".وأضاف إبراهيمي، في تصريحاته التي نقلتها وكالة فارس الإيرانية، أن "منطقة جابهار، ستتحول إلى أحد المراكز الرئيسية في البلاد لإنتاج الصلب والبتروكيمياويات"، لافتا أن "جابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات، فضلا عن ميزاتها الاقتصادية".وأزاح الجيش الإيراني، في وقت سابق، الستار عن "10 منظومات دفاعية صاروخية مطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية".وحسب وكالة تسنيم الإيرانية: "تشمل المنظومات الدفاعية أنواعا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية البعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف".وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلومترا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن باقري وحاجي زاده "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ البعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن الصاروخ البعيد المدى والدقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

https://arabic.sputniknews.com/20220113/إيران-تعلن-نجاح-اختبار-إطلاق-أول-قمر-صناعي-يعمل-بالوقود-الصلب-1056092935.html

https://arabic.sputniknews.com/20211231/مسؤول-إيراني-يعلن-فشل-صاروخ-أطلق-إلى-الفضاء-في-وضع-حمولته-في-المدار-1054805013.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران