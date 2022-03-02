https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-فيتش-الدولية-تتوقع-أن-تواجه-البنوك-الأوروبية-صعوبات-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1059369027.html
وكالة "فيتش" الدولية تتوقع أن تواجه البنوك الأوروبية صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
وكالة "فيتش" الدولية تتوقع أن تواجه البنوك الأوروبية صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
أعلنت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings، أن كبرى البنوك الأوروبية ستواجه عددا من الصعوبات بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T13:35+0000
2022-03-02T13:35+0000
2022-03-02T13:35+0000
اقتصاد
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وأوضحت الوكالة في بيان "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستضغط على جودة الأصول في البنوك الأوروبية الغربية الكبرى، لكن أرباح التشغيل المرتفعة يجب أن تخفف من التأثير". وبحسب الوكالة فإن انخفاض قيمة الروبل سيؤثر على رسملة البنوك الأوروبية، ومع ذلك، تتوقع أن تقوم غالبية البنوك الكبرى بالتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي من أجل تجنب التقلبات الكبيرة في نسب رأس المال الموحدة. ويتم تنفيذ أكبر حجم من المعاملات في روسيا من قبل البنوك الإيطالية والفرنسية، على وجه الخصوص، Societe Generale و UniCredit، وترتبط المخاطر الرئيسية للبنوك بعمليات التجزئة المصرفية المحلية والعمليات المصرفية التجارية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
وكالة "فيتش" الدولية تتوقع أن تواجه البنوك الأوروبية صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
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أعلنت وكالة التصنيف الدولية Fitch Ratings، أن كبرى البنوك الأوروبية ستواجه عددا من الصعوبات بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا.
وأوضحت الوكالة في بيان "العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستضغط على جودة الأصول في البنوك الأوروبية الغربية الكبرى، لكن أرباح التشغيل المرتفعة يجب أن تخفف من التأثير".
لكن قد تزداد المخاطر التشغيلية لهذه البنوك بشكل كبير حيث يجب عليها ضمان الامتثال للعقوبات أثناء عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي ستضعف التوقعات المالية للبنوك.
وبحسب الوكالة فإن انخفاض قيمة الروبل سيؤثر على رسملة البنوك الأوروبية
، ومع ذلك، تتوقع أن تقوم غالبية البنوك الكبرى بالتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي من أجل تجنب التقلبات الكبيرة في نسب رأس المال الموحدة.
ويتم تنفيذ أكبر حجم من المعاملات في روسيا من قبل البنوك الإيطالية والفرنسية، على وجه الخصوص، Societe Generale و UniCredit، وترتبط المخاطر الرئيسية للبنوك بعمليات التجزئة المصرفية المحلية والعمليات المصرفية التجارية.