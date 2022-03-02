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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/-وزير-خارجية-اليابان-تعليق-العمل-مؤقتا-في-سفارتنا-في-كييف-1059345117.html
وزير خارجية اليابان: تعليق العمل مؤقتا في سفارتنا في كييف
وزير خارجية اليابان: تعليق العمل مؤقتا في سفارتنا في كييف
أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، صباح اليوم الأربعاء، تعليق العمل مؤقتا بالسفارة اليابانية في كييف. 02.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-02T02:17+0000
2022-03-02T02:17+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
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ولفت الوزير إلى أن العمل بالسفارة اليابانية يتواصل من لفيف اعتبارا من اليوم.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/نائبة-الرئيس-الفنزويلي-مقاطعة-خطاب-لافروف-بمجلس-حقوق-الإنسان-في-جنيف-تحريض-على-كراهية-روسيا-1059344515.html
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أخبار أوكرانيا

وزير خارجية اليابان: تعليق العمل مؤقتا في سفارتنا في كييف

02:17 GMT 02.03.2022
© REUTERS / ISSEI KATO وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي
 وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، صباح اليوم الأربعاء، تعليق العمل مؤقتا بالسفارة اليابانية في كييف.
ولفت الوزير إلى أن العمل بالسفارة اليابانية يتواصل من لفيف اعتبارا من اليوم.
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تغطية أحداث دونباس
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00:25 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:49 GMT
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