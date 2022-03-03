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https://arabic.sputniknews.com/20220303/أسعار-العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-1059393859.html
أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا جديدا
أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا جديدا
سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مجددا الحد الأقصى التاريخي لها، حيث وصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة العقود الآجلة ICE ومقرها... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:39+0000
2022-03-03T09:39+0000
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اقتصاد
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تجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر TTF في المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 2050 دولارًا لكل ألف متر مكعب وأظهرت نموًا ثابتًا بشكل عام.وبلغ السعر الأقصى 2279 دولاراً في الساعة 11.29 بتوقيت موسكو. السعر المقدر في اليوم السابق كان 1900 دولار.أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، نمت بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/شباط الماضي، مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا.بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد وصلت إلى 1000 دولار.
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أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجل رقما قياسيا جديدا

09:39 GMT 03.03.2022
© REUTERS / POOL Newنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / POOL New
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سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مجددا الحد الأقصى التاريخي لها، حيث وصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وفقًا لبورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.
تجاوزت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان على مؤشر TTF في المركز الأوروبي الأكثر سيولة عند افتتاح التداول 2050 دولارًا لكل ألف متر مكعب وأظهرت نموًا ثابتًا بشكل عام.
وبلغ السعر الأقصى 2279 دولاراً في الساعة 11.29 بتوقيت موسكو. السعر المقدر في اليوم السابق كان 1900 دولار.
أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، نمت بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/شباط الماضي، مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي 24 فبراير شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا.
بدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع، عندما تقلب متوسط ​​السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم "اليوم التالي" 600 دولار، وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت قد وصلت إلى 1000 دولار.
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