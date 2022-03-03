https://arabic.sputniknews.com/20220303/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تنخفض-إلى-أقل-من-1900-دولار-1059398894.html
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 1900 دولار
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 1900 دولار
بدأت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد تحديث الحد الأقصى التاريخي لها ووصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، في الانخفاض لتصل إلى ما دون 1900 دولار،... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:10+0000
2022-03-03T11:10+0000
2022-03-03T11:10+0000
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وصلت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان، على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة إلى مستوى قياسي بلغ 2279 دولارًا في 11.29 بتوقيت موسكو.ثم تباطأ معدل النمو، وخسرت العقود الآجلة نحو 400 دولار في ساعتين، حيث أن الأسعار في الدقائق الأخيرة تتقلب في حدود 1826-1880 دولارا، حتى أصبح 1900 دولار.أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام ، نمت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/شباط، مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وفي 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وإعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دونباس.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أقل من 1900 دولار
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بدأت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد تحديث الحد الأقصى التاريخي لها ووصلت إلى 2279 دولارًا لكل ألف متر مكعب، في الانخفاض لتصل إلى ما دون 1900 دولار، وفقًا لبيانات من بورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.
وصلت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان، على مؤشر TTF المركز الأوروبي الأكثر سيولة إلى مستوى قياسي بلغ 2279 دولارًا في 11.29 بتوقيت موسكو.
ثم تباطأ معدل النمو، وخسرت العقود الآجلة نحو 400 دولار في ساعتين، حيث أن الأسعار في الدقائق الأخيرة تتقلب في حدود 1826-1880 دولارا، حتى أصبح 1900 دولار.
أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام ، نمت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير/شباط، مراسيم تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وفي 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وإعادة الأمن والاستقرار إلى إقليم دونباس.