https://arabic.sputniknews.com/20220303/أوربان-يدعو-أوروبا-لعدم-الاعتماد-على-الولايات-المتحدة-في-الدفاع-ولكن-لتعزيز-قواتها-العسكرية-1059391057.html
أوربان يدعو أوروبا لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع ولكن لتعزيز قواتها العسكرية
أوربان يدعو أوروبا لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع ولكن لتعزيز قواتها العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن أوروبا بحاجة إلى قواتها العسكرية الخاصة، صناعة عسكرية جادة، لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة في مجال... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:10+0000
2022-03-03T08:10+0000
2022-03-03T08:10+0000
العالم
المجر
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وقال في مقابلة مع صحيفة "ماندينر" الهنغارية: "يجب وضع السياسة العسكرية والأمنية الأوروبية على أساس جديد. تحتاج أوروبا إلى قواتها الخاصة، وصناعة عسكرية جادة. لا يمكننا الاعتماد على الأمريكيين فقط... يجب أن نكون قادرين على ضمان أمن أوروبا بدعم من الناتو وحدنا".ووفقا له، فإن هنغاريا ستشارك بجدية في تعزيز الجيش الوطني في العقد المقبل.وأضاف أوربان: "بالنسبة لنا، يأتي أمن هنغاريا أولاً، ونحن نعلم جيدًا أنه في أوقات الهجرة والأوبئة والحروب، لا يمكن إلا لجيش قوي ضمان أمن الهنغاريين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجر
أوربان يدعو أوروبا لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع ولكن لتعزيز قواتها العسكرية
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أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن أوروبا بحاجة إلى قواتها العسكرية الخاصة، صناعة عسكرية جادة، لا يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وقال في مقابلة مع صحيفة "ماندينر" الهنغارية: "يجب وضع السياسة العسكرية والأمنية الأوروبية على أساس جديد. تحتاج أوروبا إلى قواتها الخاصة، وصناعة عسكرية جادة. لا يمكننا الاعتماد على الأمريكيين فقط... يجب أن نكون قادرين على ضمان أمن أوروبا بدعم من الناتو وحدنا".
ووفقا له، فإن هنغاريا ستشارك بجدية في تعزيز الجيش الوطني في العقد المقبل.
وأضاف أوربان: "بالنسبة لنا، يأتي أمن هنغاريا أولاً، ونحن نعلم جيدًا أنه في أوقات الهجرة والأوبئة والحروب، لا يمكن إلا لجيش قوي ضمان أمن الهنغاريين".