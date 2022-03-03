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أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا
أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا
أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:27+0000
2022-03-03T12:27+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على تويتر: "أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية".ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا.
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أخبار أوكرانيا, اقتصاد

أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا

12:27 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniمقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
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أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو.
وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على تويتر: "أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية".
ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا.
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