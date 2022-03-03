https://arabic.sputniknews.com/20220303/أوكرانيا-تبلغ-أعضاء-منظمة-التجارة-العالمية-بقرار-فرض-حظر-اقتصادي-على-روسيا-1059402445.html
أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا
أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا
أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:27+0000
2022-03-03T12:27+0000
2022-03-03T12:27+0000
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على تويتر: "أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية".ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, اقتصاد
أوكرانيا تبلغ أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا
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أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي على روسيا وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع موسكو.
وكتبت البعثة الأوكرانية للمنظمات الدولية في جنيف على تويتر: "أبلغت أوكرانيا أعضاء منظمة التجارة العالمية بقرار فرض حظر اقتصادي كامل وعدم تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بعد الآن في العلاقات مع روسيا الاتحادية".
ودعت البعثة أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى اتخاذ إجراءات تقييدية مماثلة ضد روسيا.