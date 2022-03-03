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إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"
إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد عززت من تعاونها وتنسيقها مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:43+0000
2022-03-03T14:44+0000
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ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس، مساء أمس الأربعاء، أن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد وقعت على اتفاقيتي تعاون في مجال الدفاع "السيبراني" والتكنولوجي مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية "DHS"، حيث وقَّع على الاتفاقيتين، كل من رئيس وحدة السايبر الإسرائيلية غابي فورتنوي، ونائب وزير الاستراتيجية والسياسة والتخطيط في وزارة الأمن الوطني الأمريكية، روبرت سيلفرز.وتم التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارت روبرت سيلفرز لإسرائيل، على هامش مشاركته في مؤتمر Cybertech العالمي، حيث أكدت المجلة الإسرائيلية في نسختها العبرية أنه سيتم تعزيز وتوسيع التعاون بين إسرائيل وأمريكا، من أجل تقوية الدفاع السيبراني عن الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية، ومكافحة التهديدات المشتركة مثل هجمات الفدية".ويعزا الهدف من وراء التنسيق والتعاون الإسرائيلي الأمريكي في مجال الدفاع السيبراني إلى العمل، أيضا، على تعزيز الأبحاث وتطوير التكنولوجيا المتطورة، والتعاون مع القطاع الخاص والعام وحوار الخبراء، إضافة إلى تعزيز تقنيات متطور للحماية السيبرانية، تعزيز تعاون المعلومات بالمجال، اولقدرة على تشكيل قوة عاملة وتبادل خبراء.وأوضحت المجلة أنه في اتفاق منفصل، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لأمن النقل "TSA"، والذي يهدف إلى تعزيز جهود التعاون في الدفاع السيبراني في قطاع النقل، بدعوى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال النقل بالتشديد على أمن قطاع الطيران المدني.وتضم مذكرة التعاون الأخيرة، تعاون استخباراتي وإجراء بحوث وتمارين مشتركة وبحث وتطوير، ومواصلة تبادل الخبراء التي تهدف إلى رصد وتقليص مخاطر تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الصناعي، والحوسبة الكمية، والتشفير والملاحة واستخدام الأقمار الصناعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-الإدارة-الأمريكية-طالبت-إسرائيل-باتخاذ-موقف-حاسم-بشأن-أوكرانيا-1059400284.html
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أخبار العالم الآن, إسرائيل

إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"

14:43 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 03.03.2022)
© Fotolia / Brian Jacksonهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Fotolia / Brian Jackson
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد عززت من تعاونها وتنسيقها مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية.
ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس، مساء أمس الأربعاء، أن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد وقعت على اتفاقيتي تعاون في مجال الدفاع "السيبراني" والتكنولوجي مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية "DHS"، حيث وقَّع على الاتفاقيتين، كل من رئيس وحدة السايبر الإسرائيلية غابي فورتنوي، ونائب وزير الاستراتيجية والسياسة والتخطيط في وزارة الأمن الوطني الأمريكية، روبرت سيلفرز.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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وتم التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارت روبرت سيلفرز لإسرائيل، على هامش مشاركته في مؤتمر Cybertech العالمي، حيث أكدت المجلة الإسرائيلية في نسختها العبرية أنه سيتم تعزيز وتوسيع التعاون بين إسرائيل وأمريكا، من أجل تقوية الدفاع السيبراني عن الاقتصاد والبنية التحتية الحيوية، ومكافحة التهديدات المشتركة مثل هجمات الفدية".
ويعزا الهدف من وراء التنسيق والتعاون الإسرائيلي الأمريكي في مجال الدفاع السيبراني إلى العمل، أيضا، على تعزيز الأبحاث وتطوير التكنولوجيا المتطورة، والتعاون مع القطاع الخاص والعام وحوار الخبراء، إضافة إلى تعزيز تقنيات متطور للحماية السيبرانية، تعزيز تعاون المعلومات بالمجال، اولقدرة على تشكيل قوة عاملة وتبادل خبراء.
وأوضحت المجلة أنه في اتفاق منفصل، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لأمن النقل "TSA"، والذي يهدف إلى تعزيز جهود التعاون في الدفاع السيبراني في قطاع النقل، بدعوى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال النقل بالتشديد على أمن قطاع الطيران المدني.
وتضم مذكرة التعاون الأخيرة، تعاون استخباراتي وإجراء بحوث وتمارين مشتركة وبحث وتطوير، ومواصلة تبادل الخبراء التي تهدف إلى رصد وتقليص مخاطر تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الصناعي، والحوسبة الكمية، والتشفير والملاحة واستخدام الأقمار الصناعية.
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