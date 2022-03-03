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إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا
إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:45+0000
2022-03-03T11:46+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وبحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على هذه المساعدات.وأضافت الصحيفة إن الأموال ستستخدم في "مكافحة الأزمة الإنسانية"، ومساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية وحماية شبكة الكهرباء وزيادة مساعدة الحلفاء الأوروبيين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا

11:45 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 03.03.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا.
وبحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على هذه المساعدات.

وبحسب الصحيفة، فإنه في المجموع، تطلب إدارة بايدن الموافقة على تخصيص 32,5 مليار دولار، ومن المتوقع تخصيص 10 مليار منها لدعم أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة إن الأموال ستستخدم في "مكافحة الأزمة الإنسانية"، ومساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية وحماية شبكة الكهرباء وزيادة مساعدة الحلفاء الأوروبيين.
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