https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-إدارة-بايدن-تطلب-من-الكونغرس-الموافقة-على-10-مليارات-دولار-من-المساعدات-لأوكرانيا-1059399850.html
إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا
إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:45+0000
2022-03-03T11:45+0000
2022-03-03T11:46+0000
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وبحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على هذه المساعدات.وأضافت الصحيفة إن الأموال ستستخدم في "مكافحة الأزمة الإنسانية"، ومساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية وحماية شبكة الكهرباء وزيادة مساعدة الحلفاء الأوروبيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا
11:45 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 11:46 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على 10 مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا.
وبحسب ما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس
الموافقة على هذه المساعدات.
وبحسب الصحيفة، فإنه في المجموع، تطلب إدارة بايدن الموافقة على تخصيص 32,5 مليار دولار، ومن المتوقع تخصيص 10 مليار منها لدعم أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة إن الأموال ستستخدم في "مكافحة الأزمة الإنسانية"، ومساعدة وزارة الدفاع الأوكرانية وحماية شبكة الكهرباء وزيادة مساعدة الحلفاء الأوروبيين.