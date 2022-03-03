https://arabic.sputniknews.com/20220303/إعلام-الإدارة-الأمريكية-طالبت-إسرائيل-باتخاذ-موقف-حاسم-بشأن-أوكرانيا-1059400284.html
إعلام: الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باتخاذ موقف حاسم بشأن أوكرانيا
إعلام: الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باتخاذ موقف حاسم بشأن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باتخاذ موقف حاسم بشأن أوكرانيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:57+0000
2022-03-03T11:57+0000
2022-03-03T11:57+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية قد طالبت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف حاسم وصحيح بشأن الأزمة الأوكرانية، وهو ما حدا بهم إلى تكرار السؤال لتل أبيب.وأوضح الموقع الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية قد أكدت أن خطاب أو تصريحات يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل بشأن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية قد بعث برسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وفي السياق نفسه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الميدانية الحالية في أوكرانيا تبدو سيئة.ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة، فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على لسان بينيت أنه تقع على عواتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف، بشكل سريع، بهدف الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث يدور عن وقوع خسائر بشرية فادحة، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين، لكن لم يفت الآوان بعد.ويذكر أن السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدز، قد أقر، أمس الأربعاء، بمساعدة إسرائيل في حث بعض الدول على إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نايدز قد أعرب عن شكره الجزيل لإسرائيل على تقديمها المساعدة في تجنيد المزيد من الدول حول العالم إلى جانب أوكرانيا في التصويت الذي جرى، اليوم، في أروقة الأمم المتحدة.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مساء أمس الأربعاء، قرارا يطالب روسيا بما أسماه "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم أن روسيا قد أكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.وتبنى القرار 141 صوتا، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين، وذلك من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باتخاذ موقف حاسم بشأن أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية طالبت إسرائيل باتخاذ موقف حاسم بشأن أوكرانيا.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية قد طالبت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف حاسم وصحيح بشأن الأزمة الأوكرانية، وهو ما حدا بهم إلى تكرار السؤال لتل أبيب.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن الإدارة الأمريكية قد أكدت أن خطاب أو تصريحات يائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل بشأن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية قد بعث برسالة طمأنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي السياق نفسه، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع الميدانية الحالية في أوكرانيا تبدو سيئة
.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها أنه من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة، فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على لسان بينيت أنه تقع على عواتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف، بشكل سريع، بهدف الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحديث يدور عن وقوع خسائر بشرية فادحة
، ودمار مطلق لأوكرانيا ونزوح الملايين من اللاجئين، لكن لم يفت الآوان بعد.
ويذكر أن السفير الأمريكي لدى تل أبيب، توماس نايدز، قد أقر، أمس الأربعاء، بمساعدة إسرائيل في حث بعض الدول على إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نايدز قد أعرب عن شكره الجزيل لإسرائيل
على تقديمها المساعدة في تجنيد المزيد من الدول حول العالم إلى جانب أوكرانيا في التصويت الذي جرى، اليوم، في أروقة الأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، مساء أمس الأربعاء، قرارا يطالب روسيا بما أسماه "بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم أن روسيا قد أكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.
وتبنى القرار 141 صوتا، في وقت عارضته 5 دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت من بينها الصين، وذلك من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.