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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأرجنتين-تدعو-كل-الأطراف-لاتفاق-سلمي-ولا-تؤيد-العقوبات-الأحادية-1059424313.html
الأرجنتين تدعو كل الأطراف لاتفاق سلمي ولا تؤيد العقوبات الأحادية
الأرجنتين تدعو كل الأطراف لاتفاق سلمي ولا تؤيد العقوبات الأحادية
قال وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو، اليوم الخميس، إن الأرجنتين حثت جميع أطراف الصراع في أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلمي. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T19:29+0000
2022-03-03T19:29+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتابع كافييرو خلال إفادة صحيفة مشيرا إلى عدم فاعلية العقوبات أحادية الجانب.وصرح وزير خارجية الأرجنتين أن بلاده تدعو إلى السلام ووقف تصعيد الصراع، ولا تعتقد أن العقوبات الأحادية يمكن أن تكون وسيلة لضمان السلام والحوار.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مسؤول-أمريكي-بارز-الصين-تواصل-إرسال-رسائل-متضاربة-حول-الأزمة-الأوكرانية-الروسية-1059419465.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, العالم

الأرجنتين تدعو كل الأطراف لاتفاق سلمي ولا تؤيد العقوبات الأحادية

19:29 GMT 03.03.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEوزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو
وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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قال وزير الخارجية الأرجنتيني، سانتياغو كافييرو، اليوم الخميس، إن الأرجنتين حثت جميع أطراف الصراع في أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق سلمي.
موسكو - سبوتنيك. وتابع كافييرو خلال إفادة صحيفة مشيرا إلى عدم فاعلية العقوبات أحادية الجانب.
وصرح وزير خارجية الأرجنتين أن بلاده تدعو إلى السلام ووقف تصعيد الصراع، ولا تعتقد أن العقوبات الأحادية يمكن أن تكون وسيلة لضمان السلام والحوار.
دبابة تعرضت لقصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
مسؤول أمريكي بارز: الصين تواصل إرسال رسائل متضاربة حول الأزمة الأوكرانية الروسية
17:14 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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