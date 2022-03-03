https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-عدد-اللاجئين-من-أوكرانيا-يصل-إلى-مليون-خلال-أسبوع-1059385938.html
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا يصل إلى مليون خلال أسبوع
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا يصل إلى مليون خلال أسبوع
أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون خلال أسبوع. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T04:49+0000
2022-03-03T04:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غراندي على تويتر: "خلال سبعة أيام فقط ، شهدنا نزوحًا جماعيًا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 شباط/فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/دخول-أكثر-من-377-ألف-لاجئ-من-أوكرانيا-إلى-بولندا-1059301691.html
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أخبار أوكرانيا
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من أوكرانيا يصل إلى مليون خلال أسبوع
04:49 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 04:50 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون خلال أسبوع.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب غراندي على تويتر: "خلال سبعة أيام فقط ، شهدنا نزوحًا جماعيًا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 شباط/فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.