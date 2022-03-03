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الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا
الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا
علق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على دعوات كييف لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد: الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:49+0000
2022-03-03T18:49+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه "لا توجد حاليًا مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا".أيد البرلمان الأوكراني (رادا) النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.أعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".وأوضحت شولياك أن "البرلمان طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".كما وافق البرلمان الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.ر
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا

18:49 GMT 03.03.2022
© REUTERS / MIKE SEGARمقر الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة
مقر الأمم المتحدة في نيويورك الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / MIKE SEGAR
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علق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على دعوات كييف لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد: الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار.
وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه "لا توجد حاليًا مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا".
أيد البرلمان الأوكراني (رادا) النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.
أعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني
16:59 GMT
وأوضحت شولياك أن "البرلمان طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".
كما وافق البرلمان الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.ر
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:42 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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