https://arabic.sputniknews.com/20220303/الأمم-المتحدة-لا-مناقشات-في-مجلس-الأمن-حول-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1059423305.html
الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا
الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا
علق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على دعوات كييف لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد: الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:49+0000
2022-03-03T18:49+0000
2022-03-03T18:49+0000
أخبار أوكرانيا
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وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه "لا توجد حاليًا مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا".أيد البرلمان الأوكراني (رادا) النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.أعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".وأوضحت شولياك أن "البرلمان طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".كما وافق البرلمان الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.ر
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: لا مناقشات في مجلس الأمن حول إرسال قوات "حفظ سلام" إلى أوكرانيا
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علق مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على دعوات كييف لإرسال قوات حفظ سلام إلى البلاد: الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار.
وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه "لا توجد حاليًا مناقشات في مجلس الأمن الدولي حول إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا".
أيد البرلمان الأوكراني (رادا) النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية.
أعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".
وأوضحت شولياك
أن "البرلمان طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".
كما وافق البرلمان الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.ر