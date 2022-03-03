https://arabic.sputniknews.com/20220303/الإمارات-من-الصعب-جدا-صنع-نظام-دفاع-ملائم-لمنع-هجمات-الطائرات-المسيرة-1059387241.html
الإمارات: من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة
الإمارات: من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة
أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، اليوم الخميس، أنه من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:45+0000
2022-03-03T06:45+0000
2022-03-03T06:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال العتيبة، في حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبو ظبي، إن الإمارات منفتحة على القيام بأنشطة أعمال دفاعية مع جميع الشركات والدول، وذلك حسب وكالة "رويترز".وبشأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح العتيبة، أن العلامات الإماراتية الأمريكية تمر باختبار، معرباً عن ثقته بأنها ستتجاوزه.وأضاف: "أشعر بالقلق إزاء وضع الولايات المتحدة التي أراها تزداد استقطاباً"، مؤكداً أن "تعزيز وحدة الولايات المتحدة أفضل للعالم، لكن هذا لا يحدث".وكان وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار 4 مليارات دولار إضافية عالميا، في مبادرة انطلقت العام الماضي، لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.وحسب "رويترز"، أضاف الوزير الأمريكي أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار 8 مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ "كوب27"، في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وأشار فيلساك إلى أن المبادرة يمكن اعتبارها جزءا من خطة الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية الأمريكية، موضحا أن الرئيس بايدن يعتقد أن علينا الحصول على 8 مليارات دولار قبل كوب27.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/تحرك-عسكري-أمريكي-ردا-على-هجمات-أنصار-الله-ضد-الإمارات-1058488787.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات: من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة
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أكد سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، اليوم الخميس، أنه من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيّرة، مشيرا إلى أن بلاده ستطور صناعة دفاع أساسية وتريد أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا.
وقال العتيبة، في حديثه في مؤتمر لتكنولوجيا الدفاع في أبو ظبي، إن الإمارات منفتحة على القيام بأنشطة أعمال دفاعية مع جميع الشركات والدول، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وبشأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح العتيبة، أن العلامات الإماراتية الأمريكية تمر باختبار، معرباً عن ثقته بأنها ستتجاوزه.
وأضاف: "أشعر بالقلق إزاء وضع الولايات المتحدة التي أراها تزداد استقطاباً"، مؤكداً أن "تعزيز وحدة الولايات المتحدة أفضل للعالم، لكن هذا لا يحدث".
وكان وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك قال، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار 4 مليارات دولار
إضافية عالميا، في مبادرة انطلقت العام الماضي، لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.
وحسب "رويترز"، أضاف الوزير الأمريكي أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار 8 مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ "كوب27"، في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وأشار فيلساك إلى أن المبادرة يمكن اعتبارها جزءا من خطة الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية الأمريكية، موضحا أن الرئيس بايدن
يعتقد أن علينا الحصول على 8 مليارات دولار قبل كوب27.