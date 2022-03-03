https://arabic.sputniknews.com/20220303/البحرين-توقع-6-اتفاقات-مع-أمريكا-بقطاعات-الصناعة-والخدمات-اللوجستية-وعلوم-الفضاء-1059430382.html
البحرين توقع 6 اتفاقات مع أمريكا بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء
البحرين توقع 6 اتفاقات مع أمريكا بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء
وقعت البحرين، اليوم الخميس، ست اتفاقات مع أمريكا بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T23:30+0000
2022-03-03T23:30+0000
2022-03-03T23:30+0000
رئيس وزراء البحرين
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وقال ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن المملكة وقعت ست اتفاقيات في قطاعات من بينها الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء مع الولايات المتحدة خلال زيارته لواشنطن.وشملت الاتفاقات شراكات ومذكرات تفاهم بين هيئات حكومية وشركات في كلا البلدين.يشار إلى |أن ولي العهد البحريني يقوم بزيارة رسمية لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس وزراء البحرين
البحرين توقع 6 اتفاقات مع أمريكا بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء
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وقعت البحرين، اليوم الخميس، ست اتفاقات مع أمريكا بقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم.
وقال ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن المملكة وقعت ست اتفاقيات في قطاعات من بينها الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء مع الولايات المتحدة خلال زيارته لواشنطن.
وشملت الاتفاقات شراكات ومذكرات تفاهم بين هيئات حكومية وشركات في كلا البلدين.
يشار إلى |أن ولي العهد البحريني يقوم بزيارة رسمية لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.