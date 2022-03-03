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البرلمان الأرميني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد
البرلمان الأرميني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد
انتخب البرلمان الأرميني، اليوم الخميس، فاهاجن خاتشاتوريان رئيساً للبلاد في الجلسة الثانية، حيث صوت 71 نائبا لصالحه. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:49+0000
2022-03-03T13:49+0000
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وفي الجولة الأولى، لم يتمكن النواب من انتخاب خاتشوريان، والذي شغل منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا سابقا، حيث لم يكتمل النصاب الذي افتقر لـ10 أصوات إضافية.وتطلبت الجولة الثانية عددًا أقل من الأصوات المطلوبة للانتخاب.ولم يطرح فصيلا المعارضة "أياستان"، و"النزاهة" مرشحيهما، وقاطعا المناقشات حول هذا الموضوع.وسيتم تنصيب الرئيس خلال جلسة خاصة للبرلمان في اليوم العاشر بعد الانتخابات.وأعلن الكرملين عن أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس خاتشاتوريان، على انتخابه لمنصب رئيس أرمينيا.وأفاد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في حديث "لسبوتنيك": "يمارس الرئيس أنشطة غير حزبية، ويتّبع في ممارسة سلطاته حصريًا بالمصالح الوطنية والعامة".ومن وجهة نظر رئيس الحكومة، فإن "سيرة خاتشوريان الغنية وخبراته وصفاته الشخصية تبعث على الثقة بأنه سيلتزم بهذه المصالح على وجه التحديد عند ممارسة سلطاته".وأكد باشينيان أن "الرئيس سيساعد في تحسين كفاءة العمل وتحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
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العالم

البرلمان الأرميني ينتخب رئيسا جديدا للبلاد

13:49 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الذهاب إلى بنك الصورمشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
مشاركون في مظارهة بعد استقالة رئيس الوزراء الأرمني سيرج سركسيان، يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
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انتخب البرلمان الأرميني، اليوم الخميس، فاهاجن خاتشاتوريان رئيساً للبلاد في الجلسة الثانية، حيث صوت 71 نائبا لصالحه.
وفي الجولة الأولى، لم يتمكن النواب من انتخاب خاتشوريان، والذي شغل منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا سابقا، حيث لم يكتمل النصاب الذي افتقر لـ10 أصوات إضافية.
وتطلبت الجولة الثانية عددًا أقل من الأصوات المطلوبة للانتخاب.
ولم يطرح فصيلا المعارضة "أياستان"، و"النزاهة" مرشحيهما، وقاطعا المناقشات حول هذا الموضوع.
وسيتم تنصيب الرئيس خلال جلسة خاصة للبرلمان في اليوم العاشر بعد الانتخابات.
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10:56 GMT
وأعلن الكرملين عن أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ الرئيس خاتشاتوريان، على انتخابه لمنصب رئيس أرمينيا.
وأفاد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في حديث "لسبوتنيك": "يمارس الرئيس أنشطة غير حزبية، ويتّبع في ممارسة سلطاته حصريًا بالمصالح الوطنية والعامة".
ومن وجهة نظر رئيس الحكومة، فإن "سيرة خاتشوريان الغنية وخبراته وصفاته الشخصية تبعث على الثقة بأنه سيلتزم بهذه المصالح على وجه التحديد عند ممارسة سلطاته".
وأكد باشينيان أن "الرئيس سيساعد في تحسين كفاءة العمل وتحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
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