https://arabic.sputniknews.com/20220303/البرلمان-الأوكراني-يدعم-مرسوم-زيلينسكي-بشأن-التعبئة-1059406356.html
البرلمان الأوكراني يدعم مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة
البرلمان الأوكراني يدعم مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة
وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:31+0000
2022-03-03T13:31+0000
2022-03-03T13:55+0000
أخبار أوكرانيا
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وأعلن البرلمان: "وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس الأوكراني بشأن التعبئة العامة".كما اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن تشديد المسؤولية عن النهب والتخريب والخيانة - يواجه المسؤولون عنه عقوبة السجن مدى الحياة. واعتمد قانونًا بشأن المصادرة القسرية للممتلكات الروسية في أوكرانيا.وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني يدعم مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة
13:31 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 13:55 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن التعبئة العامة
وأعلن البرلمان: "وافق البرلمان الأوكراني على مرسوم الرئيس الأوكراني بشأن التعبئة العامة".
كما اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن تشديد المسؤولية عن النهب والتخريب والخيانة - يواجه المسؤولون عنه عقوبة السجن مدى الحياة. واعتمد قانونًا بشأن المصادرة القسرية للممتلكات الروسية في أوكرانيا.
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.