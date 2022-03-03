https://arabic.sputniknews.com/20220303/البرلمان-الأوكراني-يصادق-على-قرار-مصادرة-قسرية-لممتلكات-روسيا-ومواطنيها-في-البلاد-1059408608.html

البرلمان الأوكراني يصادق على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا ومواطنيها في البلاد

البرلمان الأوكراني يصادق على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا ومواطنيها في البلاد

أيد البرلمان الأوكراني (رادا) النداء الموجه إلى المنظمات الدولية، الذي طالب بفرض منطقة حظر طيران في الأجواء الأوكرانية. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T14:20+0000

2022-03-03T14:20+0000

2022-03-03T14:20+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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أعلنت ذلك رئيسة حزب "سلوغا نارودا" الحاكم، إيلينا شولياك، عبر قناتها على "تليغرام"، اليوم الخميس، حيث كتبت: "أيد البرلمان النداء الموجه إلى الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبرلمان الأوروبي، والمنظمات الدولية وجمعياتها البرلمانية، والبرلمانات الأجنبية والحكومات، من أجل ضمان حماية السكان المدنيين في أوكرانيا على وجه السرعة من الهجمات المسلحة التي يشنها الغزاة الروس".وأوضحت شولياك أن "البرلمان طالب في الاستئناف بالمباشرة الفورية لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضي أوكرانيا".كما وافق البرلمان الأوكراني على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمان.وجاء في التقرير أنه "تم اعتماد قانون بشأن المبادئ الأساسية، للمصادرة القسرية في أوكرانيا على الأصول المحمية بحقوق ملكية لروسيا ومواطنيها".وطلب البرلمان الأوكراني من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يكون وسيطًا لحل النزاع".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيضع الولايات المتحدة في حالة حرب مع روسيا.وقال أوستين خلال لقاء مع قناة "إن بي سي" الأمريكية: "أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجيش الأمريكي لن يقاتل روسيا في أوكرانيا، وإن إقرار منطقة حظر طيران سوف يستلزم بالتأكيد الحاجة إلى الانخراط في اصطدامات مع الطائرات الروسية. هذا من شأنه أن يضعنا في حالة حرب مع روسيا".وجاء رد البيت الأبيض، في 28 فبراير/ شباط، فاترا على اقتراح فلاديمير زيلينسكي فيما يتعلق بفرض منطقة حظر طيران للرحلات الجوية الروسية فوق أوكرانيا.

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