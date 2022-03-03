https://arabic.sputniknews.com/20220303/البنتاغون-واشنطن-لا-يمكنها-تأكيد-أنباء-استخدام-روسيا-قنابل-حرارية-في-أوكرانيا-من-عدمه-1059417534.html
البنتاغون: واشنطن لا يمكنها تأكيد أنباء استخدام روسيا قنابل حرارية في أوكرانيا من عدمه
البنتاغون: واشنطن لا يمكنها تأكيد أنباء استخدام روسيا قنابل حرارية في أوكرانيا من عدمه
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير المتعلقة باستخدام "ذخائر عنقودية" أو "قنابل حرارية" في... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:36+0000
2022-03-03T16:36+0000
2022-03-03T16:36+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تفيد بأن الجيش الروسي استخدم ذخائر عنقودية أو قنابل فراغية حرارية خلال عمليته الخاصة في أوكرانيا".وأشار المصدر إلى "قلق الولايات المتحدة على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي على اتصال به".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي".وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسكوموس-تعلن-إيقاف-تصدير-محركاتها-لألمانيا-وتنصحهم-باستخدام-المكانس-للتحليق-1059398055.html
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البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: واشنطن لا يمكنها تأكيد أنباء استخدام روسيا قنابل حرارية في أوكرانيا من عدمه
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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير المتعلقة باستخدام "ذخائر عنقودية" أو "قنابل حرارية" في أوكرانيا.
وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تفيد بأن الجيش الروسي استخدم ذخائر عنقودية أو قنابل فراغية حرارية خلال عمليته الخاصة في أوكرانيا".
وأشار المصدر إلى "قلق الولايات المتحدة على سلامة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي على اتصال به".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا "لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية".
وشدد بوتين على أن "روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي".
وحذر الرئيس الروسي من أن "موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية".
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا"؛ مشيرة إلى أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".
وأشارت الدفاع الروسية
إلى أن "قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن "جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين".