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البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"
البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T20:00+0000
2022-03-03T20:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
الجيش الروسي
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قال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/أمريكا-لسنا-مهتمين-بحظر-الطيران-فوق-أوكرانيا-ونستبعد-إخراج-روسيا-من-مجلس-الأمن-1059423533.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الجيش الروسي

البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"

20:00 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 20:05 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد".
قال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.
وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
أمريكا: لسنا مهتمين بحظر الطيران فوق أوكرانيا ولا نؤيد استبعاد روسيا من مجلس الأمن
18:58 GMT
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:42 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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