https://arabic.sputniknews.com/20220303/البنتاغون-يفتح-خطا-مباشرا-للاتصال-مع-الدفاع-الروسية-لمنع-الحوادث-العسكرية-والتصعيد-1059425328.html
البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"
البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T20:00+0000
2022-03-03T20:00+0000
2022-03-03T20:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255946_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f32061632c9e49f8424acb780103888b.jpg
قال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/أمريكا-لسنا-مهتمين-بحظر-الطيران-فوق-أوكرانيا-ونستبعد-إخراج-روسيا-من-مجلس-الأمن-1059423533.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059255946_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3f0b5c14f00788cc3c82d1bfc1378b67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, الجيش الروسي
البنتاغون يفتح خطا مباشرا للاتصال مع الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد"
20:00 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 20:05 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، فتح خط مباشر للاتصال مع وزارة الدفاع الروسية لمنع "الحوادث العسكرية والتصعيد".
قال مسؤول دفاعي أمريكي لـ"سبوتنيك"
، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع "سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد" في المنطقة مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا.
وأضاف أن "ذلك تم في الأول من مارس/ آذار الجاري بغية تجنب الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من قنوات الاتصال مع روسيا لمناقشة أكثر قضايا الأمن أهمية في حالة الطوارئ.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني.
وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن واشنطن غير مهتمة إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن ذلك سيتطلب بشكل أساسي من الولايات المتحدة
إسقاط الطائرات الروسية، مما قد يؤدي إلى نزاع مسلح مباشر مع روسيا. وهذا بالضبط ما نريد تجنبه".
وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير/ شباط المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا
والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس بوتين، أن العملية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.