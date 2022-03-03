https://arabic.sputniknews.com/20220303/البنك-الوطني-الأوكراني-يكشف-مقدار-المساعدة-الدولية-للبلاد-1059405104.html
البنك الوطني الأوكراني يكشف مقدار المساعدة الدولية للبلاد
البنك الوطني الأوكراني يكشف مقدار المساعدة الدولية للبلاد
قال رئيس البنك الوطني الأوكراني، كيريل شيفتشينكو، في بيان إن المساعدة الدولية المقدمة لأوكرانيا تعادل أكثر من 15 مليار دولار، وقد تم تخصيص 5 مليارات دولار... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T13:17+0000
2022-03-03T13:17+0000
2022-03-03T13:17+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني للبنك الوطني في بيان: "وفقًا لتقديرات البنك الوطني الأوكراني، فإن الدعم المالي والتقني والإنساني الدولي يعادل أكثر من 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار خصصت للميزانية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, اقتصاد
البنك الوطني الأوكراني يكشف مقدار المساعدة الدولية للبلاد
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قال رئيس البنك الوطني الأوكراني، كيريل شيفتشينكو، في بيان إن المساعدة الدولية المقدمة لأوكرانيا تعادل أكثر من 15 مليار دولار، وقد تم تخصيص 5 مليارات دولار للميزانية.
وذكر الموقع الإلكتروني للبنك الوطني في بيان: "وفقًا لتقديرات البنك الوطني الأوكراني، فإن الدعم المالي والتقني والإنساني الدولي يعادل أكثر من 15 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار خصصت للميزانية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.