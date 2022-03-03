https://arabic.sputniknews.com/20220303/الثاني-خلال-يوم-واحد-إصابة-مستوطن-بعملية-طعن-في-مدينة-القدس-1059403275.html
الثاني خلال يوم واحد... إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة القدس
الثاني خلال يوم واحد... إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة القدس
أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، بتعرض مستوطن لعملية طعن في قرية حزما التابعة لمدينة القدس المحتلة. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:48+0000
2022-03-03T12:48+0000
2022-03-03T12:48+0000
القدس
إسرائيل
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن عملية الطعن تعد الثانية من نوعها خلال الـ24 الساعة الماضية، وأن الواقعة تعود لمستوطن في الأربعينيات من عمره، حيث تعرض للطعن قرب قرية حزما شرقي القدس.وأكدت القناة العبرية أن المستوطن المصاب قد وصل إلى حاجز حزما، وحده، رغم طعنه، وفي الحاجز نفسه تم تقديم الإسعافات الأولية له، على الفور، وبعدها تم نقله لاستكمال العلاج في مستشفى شعاري تسيدك في القدس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, إسرائيل, العالم العربي
الثاني خلال يوم واحد... إصابة مستوطن بعملية طعن في مدينة القدس
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أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، بتعرض مستوطن لعملية طعن في قرية حزما التابعة لمدينة القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، أن عملية الطعن تعد الثانية من نوعها خلال الـ24 الساعة الماضية، وأن الواقعة تعود لمستوطن في الأربعينيات من عمره، حيث تعرض للطعن قرب قرية حزما شرقي القدس
.
وأكدت القناة العبرية أن المستوطن المصاب قد وصل إلى حاجز حزما، وحده، رغم طعنه
، وفي الحاجز نفسه تم تقديم الإسعافات الأولية له، على الفور، وبعدها تم نقله لاستكمال العلاج في مستشفى شعاري تسيدك في القدس.