https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الأمريكية-تتهم-الكرملين-بشن-هجوم-على-حرية-الإعلام-والحقيقة-في-روسيا-1059385143.html
الخارجية الأمريكية تتهم الكرملين بشن "هجوم على حرية الإعلام والحقيقة" في روسيا
الخارجية الأمريكية تتهم الكرملين بشن "هجوم على حرية الإعلام والحقيقة" في روسيا
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، الكرملين بالتورط في "هجوم كامل على حرية الإعلام والحقيقة" في روسيا. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T04:16+0000
2022-03-03T04:16+0000
2022-03-03T04:27+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "روسيا منخرطة في حرب غير مبررة على أوكرانيا. في الداخل، الكرملين منخرط في هجوم كامل على حرية وسائل الإعلام والحقيقة، وتكثف جهود موسكو لتضليل وقمع حقيقة الغزو الوحشي".ويشير البيان إلى أنه، في رأي القيادة الأمريكية، فإن تقييد الوصول إلى محطة إذاعة "إيخو موسكفي" [صدى موسكو] وقناة "دوجد" [المطر] التلفزيونية [المعترف بها في روسيا كوكيل إعلام أجنبي] لا أساس له".كما دعت الخارجية الأمريكية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا وإنهاء العملية الخاصة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/الكرملين-يحدد-موعد-ومكان-انتظار-الوفد-الروسي-للمفاوضين-الأوكرانيين-1059356831.html
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أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تتهم الكرملين بشن "هجوم على حرية الإعلام والحقيقة" في روسيا
04:16 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 04:27 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، الكرملين بالتورط في "هجوم كامل على حرية الإعلام والحقيقة" في روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "روسيا منخرطة في حرب غير مبررة على أوكرانيا. في الداخل، الكرملين منخرط في هجوم كامل على حرية وسائل الإعلام والحقيقة، وتكثف جهود موسكو لتضليل وقمع حقيقة الغزو الوحشي".
ويشير البيان إلى أنه، في رأي القيادة الأمريكية، فإن تقييد الوصول إلى محطة إذاعة "إيخو موسكفي" [صدى موسكو] وقناة "دوجد" [المطر] التلفزيونية [المعترف بها في روسيا كوكيل إعلام أجنبي] لا أساس له".
كما دعت الخارجية الأمريكية روسيا إلى سحب قواتها من أراضي أوكرانيا وإنهاء العملية الخاصة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.