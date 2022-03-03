https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الإيرانية-نعمل-لتسيير-رحلة-جوية-لإعادة-مواطنينا-المقيمين-في-أوكرانيا-غدا-الجمعة-1059418403.html

الخارجية الإيرانية: نعمل لتسيير رحلة جوية لإعادة مواطنينا المقيمين في أوكرانيا غدا الجمعة

الخارجية الإيرانية: نعمل لتسيير رحلة جوية لإعادة مواطنينا المقيمين في أوكرانيا غدا الجمعة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الخميس، عن العمل على تسيير رحلة جوية استثنائية ثانیة لإعادة الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا إلى... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T16:47+0000

2022-03-03T16:47+0000

2022-03-03T16:47+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء أمس الأربعاء، عن خطيب زادة، أن المرحلتين الأولى والثانية لخروج الرعايا الإيرانيين من أوكرانيا قد انتهتا، والآن بلاده في مرحلة بقي فيها عدد من الإيرانيين في مدن مختلفة بناء على رغبتهم، مؤكدا أن بلاده شجعت جميع الرعايا الإيرانيين على مغادرة أوكرانيا.وأوضح المسؤول الإيراني أن التقارير الواردة إلى بلاده من مختلف المناطق الحدودية لأوكرانيا مع كل من المجر ورومانيا وبولندا ومولدافيا، تفيد بأن عملية العبور تجري بهدوء، والأزمة الأولية حول الإيرانيين قد انتهت تقريبا، وتعمل إيران على إعداد رحلة جوية أخرى يوم الجمعة، من أجل إعادة قسم آخر من الرعايا الإيرانيين إلى البلاد.ويشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، وصلت إلى مطار "الإمام الخميني" في العاصمة طهران، أول رحلة جوية تحمل طلبة جامعيين إيرانيين مقيمين في أوكرانيا قادمة من بولندا.وشنت روسيا عملية عسكرية لنزع السلاح من أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس 24 فبراير. وقال الرئيس فلاديمير بوتين في خطاب متلفز للروس إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية ، وقد طلبت جمهوريات دونباس الشعبية المساعدة". وبحسب الزعيم الروسي ، فإن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا. ودعا الجيش الأوكراني إلى عدم اتباع الأوامر الجنائية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم.في وقت لاحق ، شددت وزارة الدفاع الروسية على أن القوات المسلحة الروسية لم تشن أي ضربات على مدن أوكرانيا: تم تعطيل البنية التحتية العسكرية بأسلحة عالية الدقة. السكان المدنيين ، وفقا للدائرة ، ليسوا في خطر. وأضافت وزارة الدفاع أن حرس الحدود الأوكرانيين "لا يبدون أي مقاومة" ، وفي بعض الحالات يستسلم الجيش الأوكراني وبعد ذلك تتاح لهم فرصة العودة إلى عائلاتهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/إيران-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-للتوجه-إلى-المدن-الغربية-1059198372.html

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