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الخارجية الروسية: إيران والمفاوضون على خط النهاية للمفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
الخارجية الروسية: إيران والمفاوضون على خط النهاية للمفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن العمل على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي لم يتم تأجيله بسبب الوضع... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T09:12+0000
2022-03-03T09:12+0000
العالم
إيران
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وقال ريابكوف لقناة "آر بي كي": "لن أقول إن هذا العمل قد تم تجميده. أعتقد أنه من الأصح القول إننا في المرحلة الأخيرة من الجهود الدبلوماسية ذات الصلة... لقد أنجز الدبلوماسيون معظم العمل".والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الجولة الثامنة. وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا - خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي تضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني. في مايو/آيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العقوبات ضد طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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الخارجية الروسية: إيران والمفاوضون على خط النهاية للمفاوضات بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة

09:12 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول "معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن العمل على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي لم يتم تأجيله بسبب الوضع في أوكرانيا، والمفاوضات في مرحلتها النهائية.
وقال ريابكوف لقناة "آر بي كي": "لن أقول إن هذا العمل قد تم تجميده. أعتقد أنه من الأصح القول إننا في المرحلة الأخيرة من الجهود الدبلوماسية ذات الصلة... لقد أنجز الدبلوماسيون معظم العمل".
والمفاوضات جارية في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران. في 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الجولة الثامنة. وخلال الجولة السابعة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.
في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقًا نوويًا - خطة العمل المشتركة الشاملة، والذي تضمن رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
في مايو/آيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة العقوبات ضد طهران. رداً على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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