https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الروسية-رد-فعل-المجتمع-الدولي-على-إجراءات-روسيا-كان-هستيريا-1059389530.html

الخارجية الروسية: رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا كان هستيريا

الخارجية الروسية: رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا كان هستيريا

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا بما في ذلك من خلال الجمعية العامة... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T07:37+0000

2022-03-03T07:37+0000

2022-03-03T07:37+0000

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وقالت زاخاروفا: "يتم تقديم كل هذا على أنه عمل روسي لطالما طال انتظاره. لكن هذا وضع قسري. وصلنا لهذا الوضع بعد استخدام جميع إمكانيات المفاوضات والتسويات والتوضيحات والتفسيرات. هذا ما يجب فهمه. قسري، قسري على الإطلاق. لا يوجد بديل فقط بسبب موقف الغرب، الذي انخرط في تجارب على أساس سياسي، ثم مع إضافة مجموعة ضخمة من الأسلحة إلى أوكرانيا لسنوات عديدة. هذا كل شيء. هذه هي نتيجة السياسة التي اتبعوها".وأضافت: "حاولنا منع هذه النتيجة لسنوات عديدة، وليس أسابيع، وليس شهور، مستخدمين كل الاحتمالات والتكتيكات. لكن هل يتراجعون حقًا إلى هذا المستوى الآن بحيث لا يتحملون مسؤولية تواطؤهم في انهيار أوكرانيا؟".وأضافت: "روسيا حاولت منع التطور الحالي للأحداث حول أوكرانيا لكن الغرب يحاول عدم ملاحظت ذلك، متناسيا مسؤولياته"، منوهة إلى أن الغرب لا يستطيع التظاهر بأنه غير متورط فيما يحدث في أوكرانيا.وقالت زاخاروفا، معلقةً على رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا، بما في ذلك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنها هستيريا، إنه تخويف، كل شيء معا... سوف يدلون المزيد والمزيد من بعض التصريحات السخيفة".

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