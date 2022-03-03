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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الخارجية-الروسية-واشنطن-تبتز-الدول-التي-على-اتصالات-بروسيا-1059424503.html
الخارجية الروسية: واشنطن "تبتز" الدول التي على اتصالات بروسيا
الخارجية الروسية: واشنطن "تبتز" الدول التي على اتصالات بروسيا
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن: "واشنطن تبتز وترهب بلدان مختلفة بشأن موضوع الاتصالات مع روسيا". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T19:28+0000
2022-03-03T19:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نرى إعادة اصطفاف للدول، ولكن في ظل أي ظروف؟ في ظل ظروف الضغط الشديد على كل بلد يتم ترهيبه وابتزازه، أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، من قبل واشنطن، وبجميع الطرق الممكنة".وأشارت زاخاروفا على موقع يوتيوب قناة "سولوفييف لايف"، إلى أن "تكتيكات مماثلة سبق أن اختبرت من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بألمانيا ومشروع نورد ستريم 2".قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في 28 فبراير/ شباط، إن "الولايات المتحدة لا تستبعد من حيث المبدأ الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنها تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لذلك".وقالت ساكي في إفادة صحفية، "لا نستبعد ذلك. لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحدث رئيس الولايات المتحدة مع رئيس دولة تغزو دولة ذات سيادة".وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية، وذلك على خلفية إعلان روسيا وضع "قوات الردع النووي" في أقصى درجات التأهب.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-1059419268.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: واشنطن "تبتز" الدول التي على اتصالات بروسيا

19:28 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 19:53 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن: "واشنطن تبتز وترهب بلدان مختلفة بشأن موضوع الاتصالات مع روسيا".
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نرى إعادة اصطفاف للدول، ولكن في ظل أي ظروف؟ في ظل ظروف الضغط الشديد على كل بلد يتم ترهيبه وابتزازه، أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، من قبل واشنطن، وبجميع الطرق الممكنة".
وأشارت زاخاروفا على موقع يوتيوب قناة "سولوفييف لايف"، إلى أن "تكتيكات مماثلة سبق أن اختبرت من قبل الولايات المتحدة فيما يتعلق بألمانيا ومشروع نورد ستريم 2".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في 28 فبراير/ شباط، إن "الولايات المتحدة لا تستبعد من حيث المبدأ الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنها تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لذلك".
وقالت ساكي في إفادة صحفية، "لا نستبعد ذلك. لكن الآن ليس الوقت المناسب لتحدث رئيس الولايات المتحدة مع رئيس دولة تغزو دولة ذات سيادة".
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمريكيين إلى عدم القلق من فكرة اندلاع حرب نووية، وذلك على خلفية إعلان روسيا وضع "قوات الردع النووي" في أقصى درجات التأهب.
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