https://arabic.sputniknews.com/20220303/الدفاع-الروسية-تزيل-الغموض-عن-علامات-توضع-على-دباباتها--1059399695.html
الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها
الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها
تحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:46+0000
2022-03-03T11:46+0000
2022-03-03T11:46+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z. وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس/آذار، عندما كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزاهما على صفحتها على موقع إنستغرام.وبيّنت أن حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها.وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تحرص على المحافظة على سلامة المواطنين الآمنين في أوكرانيا، وتمكّن الجنود الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم من العودة إلى ديارهم وعدم المشاركة في أعمال العدوان التي لا تخدم إلا مصلحة حماة نظام الحكم الأوكراني الأجانب.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها
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تحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس، علامات لم توضع من قبل على آليات الجيش الروسي.
وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z
. وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس/آذار، عندما كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزاهما على صفحتها على موقع إنستغرام.
وبيّنت أن حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تحرص على المحافظة على سلامة المواطنين الآمنين في أوكرانيا، وتمكّن الجنود الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم من العودة إلى ديارهم وعدم المشاركة في أعمال العدوان التي لا تخدم إلا مصلحة حماة نظام الحكم الأوكراني الأجانب.