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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الدفاع-الروسية-تزيل-الغموض-عن-علامات-توضع-على-دباباتها--1059399695.html
الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها
الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها
تحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:46+0000
2022-03-03T11:46+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z. وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس/آذار، عندما كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزاهما على صفحتها على موقع إنستغرام.وبيّنت أن حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها.وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تحرص على المحافظة على سلامة المواطنين الآمنين في أوكرانيا، وتمكّن الجنود الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم من العودة إلى ديارهم وعدم المشاركة في أعمال العدوان التي لا تخدم إلا مصلحة حماة نظام الحكم الأوكراني الأجانب.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تزيل الغموض عن علامات توضع على دباباتها

11:46 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022
الوضع في جمهورية دونيتسك الشعبية - بالقرب من فولنوفاخا، 27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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تحمل الآليات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية الهادفة إلى وضع حد لاعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس، علامات لم توضع من قبل على آليات الجيش الروسي.
وتحمل هذه الآليات حرفين من الأحرف اللاتينية، V و Z. وظل الغموض يحيط بالعلامتين اللتين لم تُشاهدا على آليات الجيش الروسي من قبل حتى يوم 2 مارس/آذار، عندما كشفت وزارة الدفاع الروسية مغزاهما على صفحتها على موقع إنستغرام.
وبيّنت أن حرف Z يعني تحقيق النصر، بينما يعني حرف V أن القوة تكمن في الحقيقة، وأن المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة لا بد من تحقيقها.
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تحرص على المحافظة على سلامة المواطنين الآمنين في أوكرانيا، وتمكّن الجنود الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم من العودة إلى ديارهم وعدم المشاركة في أعمال العدوان التي لا تخدم إلا مصلحة حماة نظام الحكم الأوكراني الأجانب.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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