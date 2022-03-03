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https://arabic.sputniknews.com/20220303/الرئاسة-الفرنسية-ماكرون-يعتقد-أن-الأسوأ-لم-يأت-بعد-في-أوكرانيا-1059421409.html
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعتقد أن الأسوأ في أوكرانيا "لم يأت بعد"
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعتقد أن الأسوأ في أوكرانيا "لم يأت بعد"
قال أحد كبار مساعدي الرئيس الفرنسي، إن إيمانويل ماكرون يعتقد أن "الأسوأ سيأتي" في أوكرانيا، بعد مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:08+0000
2022-03-03T18:24+0000
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إيمانويل ماكرون
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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صرح أحد كبار مساعدي الرئيس الفرنسي للصحفيين بأن "توقع الرئيس هو، أن الأسوأ سيأتي في ضوء ما قاله الرئيس بوتين له"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرانس برس".وتابع المساعد: "لم يكن هناك شيئا في ما قاله لنا الرئيس بوتين مطمئنا، لقد أظهر تصميما كبيرا على مواصلة العملية. لمح بوتين أنه يريد السيطرة على أوكرانيا بأكملها، وسوف ينفذ، على حد قوله، عمليته لاجتثاث النازية من أوكرانيا حتى النهاية".وقال المساعد: "يمكنك أن تفهم إلى أي مدى كانت هذه الكلمات صادمة وغير مقبولة". كما حث ماكرون بوتين على تجنب سقوط ضحايا ضمن المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.وأضاف المساعد أن "الرئيس بوتين رد بأنه يؤيده لكن دون أن يقدم أي تعهدات"، مشيرا إلى أن بوتين نفى أن يكون الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.ومن المقرر أن يدفع ماكرون مرة أخرى لفرض عقوبات إضافية على روسيا، رغم أنه نفى وجود أي توترات بينه وبين بوتين، وفقا لمساعد الرئيس الفرنسي.وقال المساعد: "الرئيس بوتين لديه أسلوب حديث محايد للغاية، يظهر في بعض الأحيان علامات نفاد صبره، لكن بشكل أساسي لم تكن هناك بوادر توترات مفتوحة خلال الحديث".من جانبه قال الرئيس بوتين اليوم، إن القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية، لافتا إلى وجود مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط.وأردف بوتين أن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبالتوافق التام مع الجدول الزمني، مؤكدا أم الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/زيلينسكي-يطالب-الغرب-بتزويد-بلاده-بطائرات-عسكرية-إذا-لم-يفرض-منطقة-حظر-طيران-1059418626.html
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إيمانويل ماكرون, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعتقد أن الأسوأ في أوكرانيا "لم يأت بعد"

18:08 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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قال أحد كبار مساعدي الرئيس الفرنسي، إن إيمانويل ماكرون يعتقد أن "الأسوأ سيأتي" في أوكرانيا، بعد مكالمة هاتفية استمرت 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
صرح أحد كبار مساعدي الرئيس الفرنسي للصحفيين بأن "توقع الرئيس هو، أن الأسوأ سيأتي في ضوء ما قاله الرئيس بوتين له"، حسبما نقلت وكالة الأنباء "فرانس برس".
وتابع المساعد: "لم يكن هناك شيئا في ما قاله لنا الرئيس بوتين مطمئنا، لقد أظهر تصميما كبيرا على مواصلة العملية. لمح بوتين أنه يريد السيطرة على أوكرانيا بأكملها، وسوف ينفذ، على حد قوله، عمليته لاجتثاث النازية من أوكرانيا حتى النهاية".
وقال المساعد: "يمكنك أن تفهم إلى أي مدى كانت هذه الكلمات صادمة وغير مقبولة". كما حث ماكرون بوتين على تجنب سقوط ضحايا ضمن المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف المساعد أن "الرئيس بوتين رد بأنه يؤيده لكن دون أن يقدم أي تعهدات"، مشيرا إلى أن بوتين نفى أن يكون الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يدفع ماكرون مرة أخرى لفرض عقوبات إضافية على روسيا، رغم أنه نفى وجود أي توترات بينه وبين بوتين، وفقا لمساعد الرئيس الفرنسي.
وقال المساعد: "الرئيس بوتين لديه أسلوب حديث محايد للغاية، يظهر في بعض الأحيان علامات نفاد صبره، لكن بشكل أساسي لم تكن هناك بوادر توترات مفتوحة خلال الحديث".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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16:52 GMT
من جانبه قال الرئيس بوتين اليوم، إن القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية، لافتا إلى وجود مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط.
وأردف بوتين أن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبالتوافق التام مع الجدول الزمني، مؤكدا أم الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدا.
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