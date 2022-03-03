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السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني
السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اختتام تدريبات عسكرية مع باكستان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:55+0000
2022-03-03T21:55+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "اختتمت مناورات التمرين المشترك (الصمصام 8)، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بجمهورية باكستان الإسلامية".وأشارت إلى أن التدريب يأتي في إطار سلسلة تمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية السعودية مع الجيش الباكستاني.وأوضحت الوكالة أن التدريب يشكل تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.وأكدت أن ممارسة التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، سوف يساهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.ويهدف تمرين "الصمصام 8" لتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.وكانت المملكة أعلنت انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/مصر-وفرنسا-تنفذان-مناورات-بحرية-جوية-مشتركة-في-البحر-المتوسط-1058948376.html
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني

21:55 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اختتام تدريبات عسكرية مع باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "اختتمت مناورات التمرين المشترك (الصمصام 8)، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بجمهورية باكستان الإسلامية".
فرقاطة تابعة للقوات البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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21 فبراير, 12:18 GMT
وأشارت إلى أن التدريب يأتي في إطار سلسلة تمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية السعودية مع الجيش الباكستاني.
وأوضحت الوكالة أن التدريب يشكل تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
وأكدت أن ممارسة التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، سوف يساهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.
ويهدف تمرين "الصمصام 8" لتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.
وكانت المملكة أعلنت انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير/شباط الماضي.
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