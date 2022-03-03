https://arabic.sputniknews.com/20220303/السعودية-تعلن-اختتام-تدريبات-عسكرية-مشتركة-مع-الجيش-الباكستاني-1059429575.html
السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني
السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اختتام تدريبات عسكرية مع باكستان. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T21:55+0000
2022-03-03T21:55+0000
2022-03-03T21:55+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "اختتمت مناورات التمرين المشترك (الصمصام 8)، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بجمهورية باكستان الإسلامية".وأشارت إلى أن التدريب يأتي في إطار سلسلة تمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية السعودية مع الجيش الباكستاني.وأوضحت الوكالة أن التدريب يشكل تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.وأكدت أن ممارسة التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، سوف يساهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.ويهدف تمرين "الصمصام 8" لتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.وكانت المملكة أعلنت انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير/شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/مصر-وفرنسا-تنفذان-مناورات-بحرية-جوية-مشتركة-في-البحر-المتوسط-1058948376.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السعودية تعلن اختتام تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الباكستاني
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اختتام تدريبات عسكرية مع باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية
: "اختتمت مناورات التمرين المشترك (الصمصام 8)، بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، بجمهورية باكستان الإسلامية".
وأشارت إلى أن التدريب يأتي في إطار سلسلة تمارين ميدانية مشتركة، تنفذها القوات البرية السعودية مع الجيش الباكستاني.
وأوضحت الوكالة أن التدريب يشكل تجسيدا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
وأكدت أن ممارسة التمارين الميدانية والتدريبات المشتركة بالتناوب بين البلدين، سوف يساهم في رفع القدرات القتالية للوحدات المشاركة.
ويهدف تمرين "الصمصام 8" لتبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الباكستاني، من خلال برنامج تدريبي تطبيقي شامل استمر لمدة أسبوعين.
وكانت المملكة أعلنت انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الصمصام 8" بين قواتها البرية الملكية والجيش الباكستاني، في 21 فبراير/شباط الماضي.