https://arabic.sputniknews.com/20220303/السفير-الليبي-في-أوكرانيا-يوجه-نداء-عاجلا-للمقيمين-والطلبة-المتواجدين-في-العاصمة-كييف-1059384391.html

السفير الليبي في أوكرانيا يوجه نداء عاجلا للمقيمين والطلبة المتواجدين في العاصمة كييف

السفير الليبي في أوكرانيا يوجه نداء عاجلا للمقيمين والطلبة المتواجدين في العاصمة كييف

طالبت السفارة الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف الليبيين المتواجدين هناك سرعة التوجه إلى مقر السفارة استعدادا لترحيلهم إلى ليبيا بشكل عاجل. 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T01:28+0000

2022-03-03T01:28+0000

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بنغازي - سبوتنيك. ووجه القائم بالأعمال الليبي في السفارة الليبية بأوكرانيا عبر صفحته على فيسبوك "نداء عاجل جدًا وأخير إلى السادة المقيمين والطلبة نظرا لتسارع الأحداث، وازدياد وتيرة الحرب في أوكرانيا كما تعلمون ولضيق الوقت تهيب السفارة وبشكل عاجل لكافة أبنائها المتواجدين في العاصمة كييف وضواحيها، سرعة التوجه إلى مقر السفارة، استعدادا للمغادرة إلى أرض الوطن، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكيا".وأضاف أن "رئيس البعثة والموظفين الدبلوماسيين، المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية سيغادرون مقر السفارة في أقرب فرصة ممكنة، وذلك لتدهور الأوضاع الأمنية بشكل متسارع، علمًا بأن البعثة الليبية من البعثات الدبلوماسية القليلة جداً المتواجدة بالعاصمة حتى الآن، وهذا حرصاً منها على سلامة أرواحكم".وتابع السفير الليبي "لذا، وللأهمية السفارة الليبية تأمل من أبنائها الكرام، التعامل بكل جدية مع هذا الإعلان، حفاظا على سلامتكم جميعاً.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عن وصول وزيرة الخارجية إلى سلوفاكيا وذلك من أجل متابعة ترحيل الجالية الليبية في أوكرانيا.وقالت الخارجية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش وصلت إلى جمهورية سلوفاكيا يوم الأربعاء 2 مارس 2022؛ لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين والمقيمين في جمهورية أوكرانيا، وذلك عن طريق سفارة ليبيا في سلوفاكيا".وأوضح البيان أن:وتابعت الخارجية الليبية "ستشرف السيدة الوزيرة على وصول أول طائرة لإجلاء الليبيين إلى ليبيا، والمقدر عدد ركابها حوالي 170 شخص كدفعة أولى، على أن تتوالى الدفعات تباعاً".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.فيما بدأت دول عديدة بإجلاء رعاياها من أوكرانيا عبر دول الجوار مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا.

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