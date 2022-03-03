https://arabic.sputniknews.com/20220303/السكين-لا-ينقذ-دبابات-الجيش-الأوكراني-من-التدمير-1059386805.html
"السكين" لا ينقذ دبابات الجيش الأوكراني من التدمير
"السكين" لا ينقذ دبابات الجيش الأوكراني من التدمير
تتزايد خسائر مدرعات قوات نظام الحكم الأوكراني في مواجهات مع قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل هجومها المعاكس لطرد قوات النظام من مقاطعة... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:39+0000
2022-03-03T06:39+0000
2022-03-03T06:39+0000
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وغالبية دبابات الجيش الأوكراني دبابات قديمة صُنعت في الاتحاد السوفييتي منها نحو 200 دبابة من طراز "تي- 64بي في" التي خضعت لعملية تحديثية تضمنت تزويدها بـ"درع تفاعلي" قادر على صد المقذوفات. وحسب المعلومات المتوفرة على الإنترنت، لا يجيد درع "نوج" (هذه الكلمة تعني السكين) العمل ولا يتصدى أحيانا للقذائف المضادة للدبابات. وكانت النتيجة أن القوات الأوكرانية كانت قد خسرت بعض دباباتها المعدلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فيستنيك".وتضم ترسانة قوات نظام الحكم الأوكراني دبابات من طراز "تي- 80بي في" أيضا. وكانت دبابة "تي- 80بي في" تعد واحدة من الدبابات المتطورة في مطلع تسعينات القرن الماضي، وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات الجمهوريتين الشعبيتين كانت قد غنمت دبابتين من طراز "تي- 80بي في". ولفتت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن حتى الآليات العسكرية ذات المواصفات الفنية الجيدة نسبيًا لا تستطيع تجنيب قوات نظام الحكم الأوكراني الهزيمة.وقد رأى غالبية الخبراء أن إمكانيات قوات المدرعات لدى الجيش الأوكراني محدودة جدا، ولا بد من أن تتكبد خسائر كبيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"السكين" لا ينقذ دبابات الجيش الأوكراني من التدمير
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تتزايد خسائر مدرعات قوات نظام الحكم الأوكراني في مواجهات مع قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي تواصل هجومها المعاكس لطرد قوات النظام من مقاطعة دونيتسك.
وغالبية دبابات الجيش الأوكراني دبابات قديمة صُنعت في الاتحاد السوفييتي منها نحو 200 دبابة من طراز "تي- 64بي في" التي خضعت لعملية تحديثية تضمنت تزويدها بـ"درع تفاعلي" قادر على صد المقذوفات. وحسب المعلومات المتوفرة على الإنترنت، لا يجيد درع "نوج" (هذه الكلمة تعني السكين) العمل ولا يتصدى أحيانا للقذائف المضادة للدبابات. وكانت النتيجة أن القوات الأوكرانية كانت قد خسرت بعض دباباتها المعدلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فيستنيك"
.
وتضم ترسانة قوات نظام الحكم الأوكراني دبابات من طراز "تي- 80بي في" أيضا. وكانت دبابة "تي- 80بي في" تعد واحدة من الدبابات المتطورة في مطلع تسعينات القرن الماضي، وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
أن قوات الجمهوريتين الشعبيتين كانت قد غنمت دبابتين من طراز "تي- 80بي في". ولفتت إلى أن كل الدلائل تشير إلى أن حتى الآليات العسكرية ذات المواصفات الفنية الجيدة نسبيًا لا تستطيع تجنيب قوات نظام الحكم الأوكراني الهزيمة.
وقد رأى غالبية الخبراء أن إمكانيات قوات المدرعات لدى الجيش الأوكراني محدودة جدا، ولا بد من أن تتكبد خسائر كبيرة.