https://arabic.sputniknews.com/20220303/الشرطة-السودانية-تطلق-الغاز-المسيل-للدموع-تجاه-متظاهرين-في-مدينة-الخرطوم-بحري-1059421292.html

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري

أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين في محيط المحطة "الأوسطي" بمدينة الخرطوم بحري، المجاورة للعاصمة السودانية، بغرض... 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T18:01+0000

2022-03-03T18:01+0000

2022-03-03T18:08+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050567039_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_546189da464287d9f5bb620ea3c01c87.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الخميس، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين بمدينة الخرطوم بحري".وأوضح المراسل أن تظاهرات اليوم جاءت احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية بالبلاد على السلطة الانتقالية.وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-يكشف-موقفه-من-إقامة-قاعدة-روسية-في-السودان-فيديو-1059396833.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السودان اليوم, العالم العربي