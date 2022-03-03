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الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري
أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين في محيط المحطة "الأوسطي" بمدينة الخرطوم بحري، المجاورة للعاصمة السودانية، بغرض... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T18:01+0000
2022-03-03T18:08+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الخميس، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين بمدينة الخرطوم بحري".وأوضح المراسل أن تظاهرات اليوم جاءت احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية بالبلاد على السلطة الانتقالية.وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/حميدتي-يكشف-موقفه-من-إقامة-قاعدة-روسية-في-السودان-فيديو-1059396833.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع تجاه متظاهرين في مدينة الخرطوم بحري

18:01 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 18:08 GMT 03.03.2022)
© AFP 2022نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022
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أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين في محيط المحطة "الأوسطي" بمدينة الخرطوم بحري، المجاورة للعاصمة السودانية، بغرض تفريقهم، وذلك على خلفية احتجاجهم على سيطرة العسكريين للسلطة الانتقالية بالبلاد.
الخرطوم - سبوتنيك. أفاد مراسل سبوتنيك، اليوم الخميس، إن "الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين المتواجدين بمدينة الخرطوم بحري".
وأوضح المراسل أن تظاهرات اليوم جاءت احتجاجا على سيطرة المؤسسة العسكرية بالبلاد على السلطة الانتقالية.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.
ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.
إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
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