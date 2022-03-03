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الصين تصف تقارير التنسيق مع روسيا في أوكرانيا بـ "الأخبار الكاذبة"
الصين تصف تقارير التنسيق مع روسيا في أوكرانيا بـ "الأخبار الكاذبة"
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن التقارير التي تتحدث عن تنسيق مزعوم بين بكين وموسكو قبل العمليات العسكرية في أوكرانيا هي "أنباء كاذبة". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:53+0000
2022-03-03T11:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وحسب "رويترز"، وصف المتحدث باسم الشئون الخارجية الصيني وانغ وين بين، هذه التقارير بأنها "حقيرة"، مؤكدا استهدافها تحويل الانتباه.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز، قد نقلت عن أعضاء في إدارة جو بايدن ومسؤول أوروبي استشهد بتقرير من أجهزة استخبارات غربية، أن كبار المسؤولين الصينيين طلبوا في أوائل فبراير/شباط، من نظرائهم الروس عدم غزو أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية الصيني: "تقرير نيويورك تايمز هو أنباء كاذبة محضة".يشار إلى أن الموقف الرسمي الصيني رفض مرارا وصف العمليات الروسية في أوكرانيا بأنه "غزو"، مطالبا الدول الغربية باحترام "المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220227/البيت-الأبيض-يدعو-الصين-إلى-التنديد-بـالغزو-الروسي-لأوكرانيا-1059241916.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين

الصين تصف تقارير التنسيق مع روسيا في أوكرانيا بـ "الأخبار الكاذبة"

11:53 GMT 03.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANGوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
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أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن التقارير التي تتحدث عن تنسيق مزعوم بين بكين وموسكو قبل العمليات العسكرية في أوكرانيا هي "أنباء كاذبة".
وحسب "رويترز"، وصف المتحدث باسم الشئون الخارجية الصيني وانغ وين بين، هذه التقارير بأنها "حقيرة"، مؤكدا استهدافها تحويل الانتباه.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
البيت الأبيض يدعو الصين إلى التنديد بـ"الغزو الروسي" لأوكرانيا
27 فبراير, 18:37 GMT
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز، قد نقلت عن أعضاء في إدارة جو بايدن ومسؤول أوروبي استشهد بتقرير من أجهزة استخبارات غربية، أن كبار المسؤولين الصينيين طلبوا في أوائل فبراير/شباط، من نظرائهم الروس عدم غزو أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وقال المتحدث باسم الشئون الخارجية الصيني: "تقرير نيويورك تايمز هو أنباء كاذبة محضة".
يشار إلى أن الموقف الرسمي الصيني رفض مرارا وصف العمليات الروسية في أوكرانيا بأنه "غزو"، مطالبا الدول الغربية باحترام "المخاوف الأمنية المشروعة لروسيا".
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