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الصين تعرب عن قلقها إزاء طرد واشنطن لدبلوماسيين من بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة
الصين تعرب عن قلقها إزاء طرد واشنطن لدبلوماسيين من بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين من بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T08:16+0000
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بكين– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول الخطوة الأمريكية: "الصين قلقة بشأن تصرفات الولايات المتحدة وتأمل في أن تقدم الولايات المتحدة تفسيرا شاملا بشأن هذه المسألة".وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، أن 12 دبلوماسيًا روسيًا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 آذار/مارس، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

الصين تعرب عن قلقها إزاء طرد واشنطن لدبلوماسيين من بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

08:16 GMT 03.03.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء قرار الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين من بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة.
بكين– سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول الخطوة الأمريكية: "الصين قلقة بشأن تصرفات الولايات المتحدة وتأمل في أن تقدم الولايات المتحدة تفسيرا شاملا بشأن هذه المسألة".
وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، أن 12 دبلوماسيًا روسيًا من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة غير مرغوب فيهم، ويجب عليهم مغادرة البلاد بحلول 7 آذار/مارس، كما أبلغت واشنطن الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنها قررت طرد موظف روسي آخر يعمل في الأمانة العامة للمنظمة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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