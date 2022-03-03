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القوات الأمريكية تنقل المئات من عائلات "داعش" من مخيم في سوريا إلى العراق
القوات الأمريكية تنقل المئات من عائلات "داعش" من مخيم في سوريا إلى العراق
تقوم القوات الأمريكية بنقل المئات من عائلات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، من مخيم "خان الجبل" في ريف القامشلي، شمال شرقي سوريا، إلى الأراضي... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:00+0000
2022-03-03T12:00+0000
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دمشق – سبوتنيك. وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن مصادر محلية، إن "الاحتلال الأمريكي ينقل مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل بريف القامشلي، الذي يضم عوائل لإرهابيي داعش، عبر 300 حافلة وشاحنة، باتجاه الأراضي العراقية".وفي وقت سابق، أكدت مجموعة من الإيزيديات الناجيات من سبي تنظيم "داعش" الإرهابي، أنهن وإن كن نجين من براثن التنظيم إلا أنهن ما زلن يعشن في مخيمات بلا مستقبل.وحسب تصريحات نقلها موقع "السومرية" العراقي، قالت الإيزيديات: "بعد تحريرنا لا زلنا نعيش في مخيمات النازحين الإيزيديين، ولا وجود لمستقبل واضح أمامنا لتقرير مصيرنا ومصير مجتمعنا ولا مراكز مختصة لإعادة التأهيل".في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، القبض على شخصين أحدهما مسؤول في تنظيم "داعش"، وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فإنه "تم القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين".
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العالم العربي

القوات الأمريكية تنقل المئات من عائلات "داعش" من مخيم في سوريا إلى العراق

12:00 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahالموالون لأنقرة يهاجمون الموالين لواشنطن و"داعش" مستمر بالسيطرة على سجن شرقي سوريا
الموالون لأنقرة يهاجمون الموالين لواشنطن وداعش مستمر بالسيطرة على سجن شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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تقوم القوات الأمريكية بنقل المئات من عائلات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، من مخيم "خان الجبل" في ريف القامشلي، شمال شرقي سوريا، إلى الأراضي العراقية.
دمشق – سبوتنيك. وقالت الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن مصادر محلية، إن "الاحتلال الأمريكي ينقل مئات الأشخاص من مخيم خان الجبل بريف القامشلي، الذي يضم عوائل لإرهابيي داعش، عبر 300 حافلة وشاحنة، باتجاه الأراضي العراقية".
وفي وقت سابق، أكدت مجموعة من الإيزيديات الناجيات من سبي تنظيم "داعش" الإرهابي، أنهن وإن كن نجين من براثن التنظيم إلا أنهن ما زلن يعشن في مخيمات بلا مستقبل.
وحسب تصريحات نقلها موقع "السومرية" العراقي، قالت الإيزيديات: "بعد تحريرنا لا زلنا نعيش في مخيمات النازحين الإيزيديين، ولا وجود لمستقبل واضح أمامنا لتقرير مصيرنا ومصير مجتمعنا ولا مراكز مختصة لإعادة التأهيل".
في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، القبض على شخصين أحدهما مسؤول في تنظيم "داعش"، وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، فإنه "تم القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين".
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