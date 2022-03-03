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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-الروسية-تعطل-عمل-مركز-الإذاعة-والتلفزيون-التابع-لوحدة-إدارة-الأمن-في-كييف-1059389096.html
القوات الروسية تعطل عمل مركز الإذاعة والتلفزيون التابع لوحدة إدارة الأمن في كييف
القوات الروسية تعطل عمل مركز الإذاعة والتلفزيون التابع لوحدة إدارة الأمن في كييف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي وجّه ضربة دقيقة إلى مركز الإذاعة والتلفزيون الاحتياطي في كييف،... 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:26+0000
2022-03-03T07:26+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف: " تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وتم توجيه ضربة دقيقة باستخدام أسلحة بعيدة المدى، لمركز الإذاعة والتلفزيون الاحتياطي في منطقة ليسايا غورا في كييف، والذي كانت تستخدمه ادارة أمن الدولة للقيام بحرب نفسية ضد روسيا، ولا يوجد ضحايا كما لم يحصل تدمير للمباني السكنية".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-الروسية-تسيطر-بالكامل-على-خيرسون-1059349380.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تعطل عمل مركز الإذاعة والتلفزيون التابع لوحدة إدارة الأمن في كييف

07:26 GMT 03.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي وجّه ضربة دقيقة إلى مركز الإذاعة والتلفزيون الاحتياطي في كييف، والذي كان يستخدمه جهاز الأمن للعمليات النفسية.
وقال كوناشينكوف: " تواصل القوات الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وتم توجيه ضربة دقيقة باستخدام أسلحة بعيدة المدى، لمركز الإذاعة والتلفزيون الاحتياطي في منطقة ليسايا غورا في كييف، والذي كانت تستخدمه ادارة أمن الدولة للقيام بحرب نفسية ضد روسيا، ولا يوجد ضحايا كما لم يحصل تدمير للمباني السكنية".
مروحية مي-8ام تي في في السماء فوق الطريق السريع بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود27 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
تغطية أحداث دونباس
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة تسيطر بالكامل على خيرسون
أمس, 07:09 GMT
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس05:29 GMT
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