https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-المسلحة-الروسية-تنقل--30-طنا-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-منطقة-خاركوف-1059386440.html
القوات المسلحة الروسية تنقل 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف
القوات المسلحة الروسية تنقل 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن القوات المسلحة الروسية سلمت 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T06:03+0000
2022-03-03T06:03+0000
2022-03-03T06:03+0000
بكين 2022
أخبار وزارة الدفاع الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت الوزارة: "قام العسكريون الروس بتسليم مجموعة من الشحنات الإنسانية من منطقة بيلغورود إلى أراضي المناطق الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة خاركوف. وتم إيصال مساعدات إنسانية بحجم إجمالي يزيد على 30 طنا إلى مدينة فولشانسك وبلدة كازاشيا لوبان من منطقة بيلغورود المجاورة بناء على طلب السكان المحليين".وأشارت إلى أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - حبوبا، ولحوما وأسماكا معلبة، وحلويات ومنتجات المخابز، ومياه شرب معبأة. ووفّر الجنود الروس أمن القافلة الإنسانية.وأضافت وزارة الدفاع أن "الشحنة الإنسانية كاملة سُلمت إلى سكان المناطق الحدودية من نساء وأطفال وكبار السن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تنقل 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين أن القوات المسلحة الروسية سلمت 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف.
وقالت الوزارة: "قام العسكريون الروس بتسليم مجموعة من الشحنات الإنسانية من منطقة بيلغورود إلى أراضي المناطق الحدودية الأوكرانية الواقعة بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية في منطقة خاركوف. وتم إيصال مساعدات إنسانية بحجم إجمالي يزيد على 30 طنا إلى مدينة فولشانسك وبلدة كازاشيا لوبان من منطقة بيلغورود المجاورة بناء على طلب السكان المحليين".
وأشارت إلى أن الشحنة تشمل منتجات غذائية - حبوبا، ولحوما وأسماكا معلبة، وحلويات ومنتجات المخابز، ومياه شرب معبأة. ووفّر الجنود الروس أمن القافلة الإنسانية.
وأضافت وزارة الدفاع أن "الشحنة الإنسانية كاملة سُلمت إلى سكان المناطق الحدودية من نساء وأطفال وكبار السن".