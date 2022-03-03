https://arabic.sputniknews.com/20220303/اللجنة-البارالمبية-الدولية-توقف-الرياضيين-الروس-من-المشاركة-في-ألعاب-بكين-1059388326.html
اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في ألعاب بكين
اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في ألعاب بكين
منعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T07:12+0000
2022-03-03T07:12+0000
2022-03-03T07:29+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049925400_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd4d7c0f08f8e4968780540d286a98b4.jpg
قررت اللجنة الدولية، يوم أمس الأربعاء، السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسات.وقال رئيس اللجنة، جون بارسونز، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية هددت بالانسحاب من أولمبياد المعاقين بكين بسبب قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة.وأضاف: "على مدار الـ 12 ساعة الماضية، اتصل بنا عدد كبير من المشاركين وكانوا منفتحين للغاية، وأنا ممتن لذلك. أخبرونا أنه إذا لم نعد النظر في قرارنا، فمن المحتمل أن يكون له الآن عواقب وخيمة على أولمبياد المعاقين 2022 الألعاب الشتوية في بكين، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية، التي اتصلت بها حكوماتها وفرقها ورياضيونها، تهدد بعدم المنافسة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1049925400_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e30ce7b942e009afaa476987ac3770b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
اللجنة البارالمبية الدولية تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في ألعاب بكين
07:12 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 03.03.2022) تابعنا عبر
منعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
قررت اللجنة الدولية، يوم أمس الأربعاء، السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، الإثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسات.
وقال رئيس اللجنة، جون بارسونز، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية هددت بالانسحاب من أولمبياد المعاقين بكين بسبب قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة.
وأضاف: "على مدار الـ 12 ساعة الماضية، اتصل بنا عدد كبير من المشاركين وكانوا منفتحين للغاية، وأنا ممتن لذلك. أخبرونا أنه إذا لم نعد النظر في قرارنا، فمن المحتمل أن يكون له الآن عواقب وخيمة على أولمبياد المعاقين 2022 الألعاب الشتوية في بكين، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية، التي اتصلت بها حكوماتها وفرقها ورياضيونها، تهدد بعدم المنافسة".