https://arabic.sputniknews.com/20220303/المؤسسة-الوطنية-للنفط-الليبية-تعلن-وقف-التصدير-في-عدة-موانئ-1059399197.html
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، وقف تصدير النفط من عدة موانئ. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:19+0000
2022-03-03T11:19+0000
2022-03-03T11:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
بيع النفط
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ونشرت المؤسسة بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت وقف التصدير في عدة موانئ نتيجة سوء الأحوال الجوية.وأكدت المؤسسة في بيانها على "وقف التصدير بشكل مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, بيع النفط
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، وقف تصدير النفط من عدة موانئ.
ونشرت المؤسسة بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت وقف التصدير في عدة موانئ نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكدت المؤسسة في بيانها على "وقف التصدير بشكل مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة".