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المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، وقف تصدير النفط من عدة موانئ. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T11:19+0000
2022-03-03T11:19+0000
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ونشرت المؤسسة بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت وقف التصدير في عدة موانئ نتيجة سوء الأحوال الجوية.وأكدت المؤسسة في بيانها على "وقف التصدير بشكل مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة".
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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, بيع النفط

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن وقف التصدير في عدة موانئ

11:19 GMT 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAمحطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، وقف تصدير النفط من عدة موانئ.
ونشرت المؤسسة بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكدت وقف التصدير في عدة موانئ نتيجة سوء الأحوال الجوية.
وأكدت المؤسسة في بيانها على "وقف التصدير بشكل مؤقت من موانئ البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة".
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