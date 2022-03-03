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https://arabic.sputniknews.com/20220303/المجر-لا-نؤيد-منح-الأوكرانيين-إقامة-مؤقتة-هل-تتحدى-بودابست-الاتحاد-الأوروبي-1059418220.html
المجر: لا نؤيد منح الأوكرانيين إقامة مؤقتة... هل تتحدى بودابست الاتحاد الأوروبي
المجر: لا نؤيد منح الأوكرانيين إقامة مؤقتة... هل تتحدى بودابست الاتحاد الأوروبي
أعلنت المجر عدم موافقتها على قرار الاتحاد الأوروبي بمنح اللاجئين الأوكرانيين إقامة مؤقتة داخل دول الاتحاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T16:48+0000
2022-03-03T16:48+0000
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
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ووفقا لـ"رويترز" أثارت المجر موجة من الخلاف في رد الاتحاد الأوروبي على العمليات العسكرية في أوكرانيا اليوم الخميس، بقولها إنها وحلفاءها في أوروبا الشرقية لا يؤيدون منح إقامة مؤقتة للفارين من الصراع.وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، قالت في وقت سابق قبل اجتماع لوزراء الداخلية إنها تتوقع أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على خطة الحماية، التي تشمل حقوق الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في الأيام المقبلة.ومع ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، غيرجيلي غولياس، إن هناك قواعد لجوء واضحة في الاتحاد الأوروبي مطبقة بالفعل وأن المجر ستمنح وضع اللاجئ لكل شخص يفر من أوكرانيا.وقال متحدث باسم الحكومة التشيكية إن وزارة الداخلية تجري حاليا محادثات بشأن هذه المسألة.وقالت يوهانسون إن ما يقرب من مليون شخص فروا بالفعل من أوكرانيا، ودخلت النساء والأطفال أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، وجميعها لها حدود برية مع أوكرانيا.وستنطبق تدابير الحماية على الأوكرانيين وأولئك الذين لديهم إقامة طويلة الأجل أو وضع اللاجئ في أوكرانيا، مما يمنعهم من الخضوع لإجراءات لجوء مطولة.سيتم السماح لأولئك الذين يقيمون لفترات قصيرة في أوكرانيا بالدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وسيحصلون على المساعدة في العودة إلى ديارهم.
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المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا

المجر: لا نؤيد منح الأوكرانيين إقامة مؤقتة... هل تتحدى بودابست الاتحاد الأوروبي

16:48 GMT 03.03.2022
© REUTERS / POOL رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / POOL
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أعلنت المجر عدم موافقتها على قرار الاتحاد الأوروبي بمنح اللاجئين الأوكرانيين إقامة مؤقتة داخل دول الاتحاد.
ووفقا لـ"رويترز" أثارت المجر موجة من الخلاف في رد الاتحاد الأوروبي على العمليات العسكرية في أوكرانيا اليوم الخميس، بقولها إنها وحلفاءها في أوروبا الشرقية لا يؤيدون منح إقامة مؤقتة للفارين من الصراع.
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وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، قالت في وقت سابق قبل اجتماع لوزراء الداخلية إنها تتوقع أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على خطة الحماية، التي تشمل حقوق الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في الأيام المقبلة.
ومع ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، غيرجيلي غولياس، إن هناك قواعد لجوء واضحة في الاتحاد الأوروبي مطبقة بالفعل وأن المجر ستمنح وضع اللاجئ لكل شخص يفر من أوكرانيا.
وأضاف أن مجموعة "فيزجراد أربعة"، التي تضم أيضًا جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا، لم تدعم بشكل مشترك اقتراح المفوضية الأوروبية.
وقال متحدث باسم الحكومة التشيكية إن وزارة الداخلية تجري حاليا محادثات بشأن هذه المسألة.
وقالت يوهانسون إن ما يقرب من مليون شخص فروا بالفعل من أوكرانيا، ودخلت النساء والأطفال أراضي الاتحاد الأوروبي عبر بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، وجميعها لها حدود برية مع أوكرانيا.
خطة الحماية المؤقتة التي اقترحتها اللجنة ستمنح تلقائيًا أولئك الفارين من أوكرانيا تصريح إقامة وإمكانية الحصول على العمل والرعاية الاجتماعية والسكن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وستنطبق تدابير الحماية على الأوكرانيين وأولئك الذين لديهم إقامة طويلة الأجل أو وضع اللاجئ في أوكرانيا، مما يمنعهم من الخضوع لإجراءات لجوء مطولة.
سيتم السماح لأولئك الذين يقيمون لفترات قصيرة في أوكرانيا بالدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وسيحصلون على المساعدة في العودة إلى ديارهم.
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