https://arabic.sputniknews.com/20220303/المفوضية-الأوروبية-تحث-موسكو-على-توفير-ممرات-إنسانية-في-أوكرانيا--1059410396.html

المفوضية الأوروبية تحث موسكو على توفير ممرات إنسانية في أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تحث موسكو على توفير ممرات إنسانية في أوكرانيا

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، موسكو إلى "تأمين ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات وضمان خروج آمن للمدنيين الأوكرانيين المحاصرين". 03.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-03T14:41+0000

2022-03-03T14:41+0000

2022-03-03T14:57+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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جاء ذلك في تغريدة لرئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقالت فون دير لاين: "المساعدة يجب أن تصل إلى أوكرانيا، ولذلك يجب فتح ممرات إنسانية".وأضافت: "القوافل الإنسانية بحاجة إلى ممر آمن، ويجب السماح للمدنيين بمغادرة المدن المحاصرة بأمان.. ويجب أن تسمح روسيا لشركائنا في المجال الإنساني بإيصال المساعدات في منطقة الحرب".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-المسلحة-الروسية-مستعدة-لإجلاء-الأجانب-من-أوكرانيا-عن-طريق-طيران-النقل-العسكري-1059404304.html

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