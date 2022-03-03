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https://arabic.sputniknews.com/20220303/المفوضية-الأوروبية-تحث-موسكو-على-توفير-ممرات-إنسانية-في-أوكرانيا--1059410396.html
المفوضية الأوروبية تحث موسكو على توفير ممرات إنسانية في أوكرانيا
المفوضية الأوروبية تحث موسكو على توفير ممرات إنسانية في أوكرانيا
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، موسكو إلى "تأمين ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات وضمان خروج آمن للمدنيين الأوكرانيين المحاصرين". 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T14:41+0000
2022-03-03T14:57+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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جاء ذلك في تغريدة لرئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقالت فون دير لاين: "المساعدة يجب أن تصل إلى أوكرانيا، ولذلك يجب فتح ممرات إنسانية".وأضافت: "القوافل الإنسانية بحاجة إلى ممر آمن، ويجب السماح للمدنيين بمغادرة المدن المحاصرة بأمان.. ويجب أن تسمح روسيا لشركائنا في المجال الإنساني بإيصال المساعدات في منطقة الحرب".بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/القوات-المسلحة-الروسية-مستعدة-لإجلاء-الأجانب-من-أوكرانيا-عن-طريق-طيران-النقل-العسكري-1059404304.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

المفوضية الأوروبية تحث موسكو على توفير ممرات إنسانية في أوكرانيا

14:41 GMT 03.03.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 03.03.2022)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورعناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022
عناصر الشرطة العسركية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية تمشط بلدة فولنوفاخا، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Ivan Rodionov
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دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، موسكو إلى "تأمين ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات وضمان خروج آمن للمدنيين الأوكرانيين المحاصرين".
جاء ذلك في تغريدة لرئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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13:07 GMT
وقالت فون دير لاين: "المساعدة يجب أن تصل إلى أوكرانيا، ولذلك يجب فتح ممرات إنسانية".
وأضافت: "القوافل الإنسانية بحاجة إلى ممر آمن، ويجب السماح للمدنيين بمغادرة المدن المحاصرة بأمان.. ويجب أن تسمح روسيا لشركائنا في المجال الإنساني بإيصال المساعدات في منطقة الحرب".
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس.
ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس16:25 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباس09:17 GMT
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